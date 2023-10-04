Стало известно, когда состоится Радиодиктант национального единства 2023

Радиодиктант национального единства 2023 состоится 27 октября, в День украинской письменности и языка, который согласно указу президента будет отмечаться именно в эту дату. До этого времени он проходил 9 ноября.

Дату проведения сообщило Суспільне. Там также рассказали, что он будет транслироваться на всех платформах – телевидении, радио и диджитале.

" Для нас особенно важно сейчас объединить всех наших земляков: тех, кто был вынужден покинуть свои дома и уехать за границу, оставшихся, несмотря на опасность, и тех, кто находится на временно оккупированных территориях", – отметил Дмитрий Хоркин, член правления Общественного Вещания, ответственный за платформы радио, телевидения и диджитала.

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В течение часа будет продолжаться прямой эфир, во время которого проведут включение с разных точек Украины, где люди, выбравшие безопасное место, будут писать радиодиктант. Обещают, что при возможности покажут и наших воинов на фронте, где они под диктовку также будут писать текст.

Кто станет автором и читателем на радио текста этого года, сообщат впоследствии. В прошлом, 2022 году, авторство принадлежало Ирине Цилык, украинской писательнице и режиссеру. А диктовала – народная артистка Ада Роговцева.

Напомним, радиодиктант взял свой путь с 2000 года, когда команда Украинского радио создала проект для единения вокруг языка. С тех пор самыми активными участниками флешмоба становятся школьники, студенты и преподаватели учебных заведений. Приобщаются и ценители украинского языка всех возрастов и профессий из разных уголков мира.

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