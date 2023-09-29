Украинский язык в школах: стало известно, что труднее всего дается ученикам 6 и 8 классов

Задания тестов общегосударственного мониторингового исследования учащихся 6 и 8 классов по украинскому языку, которое проводилось в мае 2023 года Государственной службой качества образования, оказались несколько сложными. В частности, трудности вызвали задачи из разделов "Фонетика. Орфоэпия" и "Развитие речи".

У шестиклассников возникли проблемы с упражнениями, где нужно было прочитать и понять текст, отметила Елена Заплотинская, руководительница инициативы обеспечения доступа к школьному образованию проекта SURGe во время брифинга. По ее словам, с такими заданиями справились только 11% учащихся.

"Из украинского языка самым сложным для учеников 6 классов оказалось задача на сложившуюся компетентность читать с пониманием, то есть читать текст и понимать, что написано. Такие задачи для шестиклассников были очень сложными", – рассказала руководитель SURGe.

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Худшие результаты продемонстрировали те ученики, которые считают уроки украинского языка скучными, или те, кто при возможности лучше бы вообще не посещал занятия по предмету.

В восьмом классе у школьников возникли проблемы с пунктуационным оформлением предложений. С простой задачей этого раздела учащиеся справляются.

"Половина восьмиклассников могут выполнить задачу, где нужно пунктуационно оформить предложение, но если его хотя бы немного усложнить – только треть может справиться с таким упражнением", –отметила Заплотинская.

Чуть лучше показатели по украинскому языку у девушек, в отличие от ребят, однако существенно они не отличаются, отметил Руслан Гурак, глава ГСКО. По его словам, лучше справились и находящиеся за рубежом дети, посещавшие онлайн-уроки.

"Наши ученики лучше справились с задачами когнитивного измерения, касающимися раздела "Знания", но когда нужно было продемонстрировать успешность в разделе "Рассуждение" – справлялись несколько хуже с тестовыми заданиями", – рассказал Гурак.

Напомним, по результатам исследований ДСЯО оказалось, что учащиеся 6 и 8 классов имеют значительные пробелы в знаниях по математике. В частности, школьники смогли их выполнить на среднем уровне.

Шестиклассники показали некачественные результаты в темах, связанных с геометрическими фигурами и величинами. У восьмиклассников возникли проблемы с задачами, которые имели уравнения и неравенства.

Среди педагогов стали возникать вопросы сложности задач, однако Заплотинская заверила, что тесты были оптимальными с точки зрения тяжести и соответствовали возможностям учащихся.

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