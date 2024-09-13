Стало известно, когда в Украине стартует Международный конкурс по украинскому языку имени Петра Яцика

Первый этап Международного конкурса украинского языка имени Петра Яцика рекомендовано провести 28 октября 2024 года. В случае усложнения ситуации безопасности местные органы управления могут отменить соответствующий уровень или провести его дистанционно.

Видео дня

Такие условия указаны в обнародованном на официальном сайте письме Министерства образования и науки. Принять участие в соревновании могут ученики школ, учреждений профессионально-технического образования и студенты.

Напомним, что, согласно приказу президента Украины, Международный конкурс приурочен ко Дню украинской письменности и языка, который перенесено с 9 ноября на 27 октября. Однако в 2024 году эта дата приходится на воскресенье, поэтому соревнования перенесли на понедельник – 28 число.

Для учеников конкурс будет проходить в 4 этапа:

на уровне учебных заведений (октябрь-ноябрь 2024 года);

территориальных общин, районов городов и областей (ноябрь – декабрь 2024);

областей и городов (декабрь 2024 – февраль 2025);

на всеукраинском уровне (март 2025).

Как отмечено на сайте МОН, целью конкурса является поднятие престижа украинского языка, обеспечение его всестороннего развития и функционирования во всех сферах общественной жизни.

Победителям конкурса согласно указу президента Украины ежегодно назначается 14 стипендий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто одержал победу на четвертом этапе XXIV Международного конкурса им. Яцика.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!