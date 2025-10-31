Стало известно о проблемах с первым подземным детсадом в Украине, который строят на Харьковщине

Первый подземный детский сад в Украине, который строят в Песочинской громаде на Харьковщине, уже готов на 70%, однако для завершения его строительства требуется дофинансирование. Стоимость учебного заведения вдвое больше подземной школы.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Суспільне. Он отметил, что вопрос дофинансирования садика решается. По его словам, использовать инфраструктуру подземных школ под детские сады одновременно невозможно.

"Там и по нормативам должны быть другие площади, и в принципе невозможно, потому что у детей дошкольного возраста совсем другой режим, и совместить это просто физически невозможно", – сказал Синегубов.

Он добавил, что вопрос в ближайшее время будет обсуждаться с министром образования и науки, ведь необходимо финансирование на развитие подземных детсадов. Синегубов отметил, что софинансирование строительства бомбоубежищ в частных учреждениях за счет бюджета невозможно.

"Мы же не можем финансировать частные учреждения, это первое. Во-вторых, наряду с этим мы должны четко обеспечить функционирование и развитие безопасных образовательных сред – то, что касается и дошкольного образования в том числе", – добавил он.

В то же время, городской голова Игорь Терехов сообщил, что подземная школа, рассчитанная на 1200 учеников в две смены, в среднем стоит 110 миллионов гривен, а подземный сад на 120 детей имеет стоимость в 250 миллионов гривен. Что более чем в два раза больше.

"В нормативных документах указано, что есть определенные нормы, по которым ребенок должен такое большое время находиться под землей. Это очень сложное и дорогое оборудование. Это здоровье и жизнь детей. Им нужно отдыхать, нужен отдельный пищеблок", – сказал Терехов.

Он также добавил, что городской совет уже разработал проектно-сметную документацию, утвердил ее и прошел все необходимые экспертизы. Однако самостоятельно построить такое заведение город не может.

