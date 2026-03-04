Стало известно, сколько граждан России учатся в украинских вузах и какова процедура поступления

В украинских учреждениях высшего образования по состоянию на 1 января 2026 года учится 390 студентов из России. Это количество втрое меньше, чем до широкомасштабного вторжения – в 2021 году их было 1184.

Видео дня

В Украине действует многоуровневый контроль за поступлением граждан из стран-агрессорок (среди них Россия, Беларусь, Иран и КНДР). По ее словам, абитуриенты, которые не имеют вида на жительство в Украине, зачисляются в ЗВО только при наличии индивидуального разрешения Министерства образования и науки Украины. Об этом Вчися.Медиа рассказала директор государственного предприятия "Украинский государственный центр международного образования" Елена Шаповалова

Процедура получения такого разрешения предусматривает несколько этапов. Сначала абитуриент обращается с запросом в учебное заведение, далее университет проводит первичную проверку лица и основания его пребывания в Украине. После этого ЗВО подает запрос в МОН для получения персонального разрешения на обучение конкретного человека.

"Каждый из этих 390 случаев – это индивидуальная ситуация человека, который длительное время проживает в Украине, прошел проверку университета и получил специальное согласование от МОН", – отметила Шаповалова.

Ранее OBOZ.UA писал о том, в каких странах за пределами Украины можно сдать НМТ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!