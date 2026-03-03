В каких странах за пределами Украины можно сдать НМТ. Список

Выпускники школ и лица, которые уже имеют полное общее среднее образование, в 2026 году для поступления в высшее учебное заведение должны сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ). Как и в предыдущие годы, мультитест можно будет сдать не только в Украине, но и за ее пределами.

Как сообщает сайт osvita.ua, провести тестирование планируется в 31 стране. НМТ за рубежом будет проводиться в специально оборудованных временных экзаменационных центрах, где с участниками будут работать украиноязычные педагоги, обученные украинскими экспертами.

Список стран, где можно сдать НМТ:

Азербайджанская Республика (Баку);

Грузия (Тбилиси);

Эстонская Республика (Таллинн);

Итальянская Республика (Милан и Рим);

Канада (Эдмонтон и Торонто);

Королевство Бельгия (Брюссель);

Королевство Дания (Орхус);

Королевство Испания (Валенсия);

Королевство Норвегия (Осло);

Королевство Швеция (Стокгольм);

Латвийская Республика (Рига);

Литовская Республика (Каунас);

Португальская Республика (Лиссабон);

Республика Австрия (Вена);

Республика Болгария (Варна и София);

Республика Армения (Ереван);

Республика Ирландия (Трали);

Республика Молдова (Кишинев);

Республика Польша (города: Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Гданьск, Домброва-Гурнича, Катовице, Краков, Люблин, Познань);

Республика Словения (Марибор);

Республика Хорватия (Загреб);

Румыния (Бухарест);

Словацкая Республика (Братислава);

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (Эдинбург и Лондон);

Соединенные Штаты Америки (Уоррен (штат Мичиган) и Чикаго (штат Иллинойс);

Венгрия (Будапешт);

Федеративная Республика Германия (города: Берлин, Гамбург, Дюссельдорф, Йена, Кельн, Магдебург, Мюнхен);

Финляндская Республика (Хельсинки);

Французская Республика (Марсель и Париж);

Чешская Республика (Брно и Прага);

Швейцарская Конфедерация (Берн).

Напоминаем, что для прохождения тестирования надо зарегистрировать личный кабинет поступающего – такая возможность откроется 5 марта и продлится до 2 апреля.

