В каких странах за пределами Украины можно сдать НМТ. Список

Анна Боклажук
Моя Школа
228
Выпускники школ и лица, которые уже имеют полное общее среднее образование, в 2026 году для поступления в высшее учебное заведение должны сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ). Как и в предыдущие годы, мультитест можно будет сдать не только в Украине, но и за ее пределами.

Как сообщает сайт osvita.ua, провести тестирование планируется в 31 стране. НМТ за рубежом будет проводиться в специально оборудованных временных экзаменационных центрах, где с участниками будут работать украиноязычные педагоги, обученные украинскими экспертами.

Список стран, где можно сдать НМТ:

  • Азербайджанская Республика (Баку);
  • Грузия (Тбилиси);
  • Эстонская Республика (Таллинн);
  • Итальянская Республика (Милан и Рим);
  • Канада (Эдмонтон и Торонто);
  • Королевство Бельгия (Брюссель);
  • Королевство Дания (Орхус);
  • Королевство Испания (Валенсия);
  • Королевство Норвегия (Осло);
  • Королевство Швеция (Стокгольм);
  • Латвийская Республика (Рига);
  • Литовская Республика (Каунас);
  • Португальская Республика (Лиссабон);
  • Республика Австрия (Вена);
  • Республика Болгария (Варна и София);
  • Республика Армения (Ереван);
  • Республика Ирландия (Трали);
  • Республика Молдова (Кишинев);
  • Республика Польша (города: Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Гданьск, Домброва-Гурнича, Катовице, Краков, Люблин, Познань);
  • Республика Словения (Марибор);
  • Республика Хорватия (Загреб);
  • Румыния (Бухарест);
  • Словацкая Республика (Братислава);
  • Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (Эдинбург и Лондон);
  • Соединенные Штаты Америки (Уоррен (штат Мичиган) и Чикаго (штат Иллинойс);
  • Венгрия (Будапешт);
  • Федеративная Республика Германия (города: Берлин, Гамбург, Дюссельдорф, Йена, Кельн, Магдебург, Мюнхен);
  • Финляндская Республика (Хельсинки);
  • Французская Республика (Марсель и Париж);
  • Чешская Республика (Брно и Прага);
  • Швейцарская Конфедерация (Берн).

Напоминаем, что для прохождения тестирования надо зарегистрировать личный кабинет поступающего – такая возможность откроется 5 марта и продлится до 2 апреля.

