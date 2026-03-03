В каких странах за пределами Украины можно сдать НМТ. Список
Выпускники школ и лица, которые уже имеют полное общее среднее образование, в 2026 году для поступления в высшее учебное заведение должны сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ). Как и в предыдущие годы, мультитест можно будет сдать не только в Украине, но и за ее пределами.
Как сообщает сайт osvita.ua, провести тестирование планируется в 31 стране. НМТ за рубежом будет проводиться в специально оборудованных временных экзаменационных центрах, где с участниками будут работать украиноязычные педагоги, обученные украинскими экспертами.
Список стран, где можно сдать НМТ:
- Азербайджанская Республика (Баку);
- Грузия (Тбилиси);
- Эстонская Республика (Таллинн);
- Итальянская Республика (Милан и Рим);
- Канада (Эдмонтон и Торонто);
- Королевство Бельгия (Брюссель);
- Королевство Дания (Орхус);
- Королевство Испания (Валенсия);
- Королевство Норвегия (Осло);
- Королевство Швеция (Стокгольм);
- Латвийская Республика (Рига);
- Литовская Республика (Каунас);
- Португальская Республика (Лиссабон);
- Республика Австрия (Вена);
- Республика Болгария (Варна и София);
- Республика Армения (Ереван);
- Республика Ирландия (Трали);
- Республика Молдова (Кишинев);
- Республика Польша (города: Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Гданьск, Домброва-Гурнича, Катовице, Краков, Люблин, Познань);
- Республика Словения (Марибор);
- Республика Хорватия (Загреб);
- Румыния (Бухарест);
- Словацкая Республика (Братислава);
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (Эдинбург и Лондон);
- Соединенные Штаты Америки (Уоррен (штат Мичиган) и Чикаго (штат Иллинойс);
- Венгрия (Будапешт);
- Федеративная Республика Германия (города: Берлин, Гамбург, Дюссельдорф, Йена, Кельн, Магдебург, Мюнхен);
- Финляндская Республика (Хельсинки);
- Французская Республика (Марсель и Париж);
- Чешская Республика (Брно и Прага);
- Швейцарская Конфедерация (Берн).
Напоминаем, что для прохождения тестирования надо зарегистрировать личный кабинет поступающего – такая возможность откроется 5 марта и продлится до 2 апреля.
