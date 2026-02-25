Кому могут отказать в регистрации на НМТ в 2026 году

Абитуриентам могут отказать в регистрации на прохождение национального мультипредметного (НМТ) теста в 2026 году. В частности, это может произойти, если абитуриенты при создании персонального кабинета указали недостоверную информацию, не загрузили все необходимые документы или подали копии, не соответствующие требованиям законодательства.

Еще одним основанием для отказа может стать невозможность обеспечить особые условия, указанные в медицинском заключении. Официальный отказ в таком случае дает возможность абитуриенту с особыми образовательными потребностями сдавать экзамен непосредственно в учебном заведении, куда он планирует поступать, передает Вступ-инфо.

В случае отказа в регистрации, в кабинете абитуриента будет размещено соответствующее сообщение с указанием причины.

Что нужно для регистрации

Поступающие, которые будут сдавать НМТ в 2026 году, могут создать электронный кабинет с помощью приложения Дія. Таким образом, необходимые для регистрации данные подтягиваются автоматически. Кроме того, абитуриенты могут оформить личный кабинет вручную через сайт Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО). Для этого необходимо ввести паспортные данные, номер карточки налогоплательщика и дополнительно загрузить фото или сканкопии этих документов для подтверждения.

Регистрация на прохождение НМТ-2026 начнется 5 марта и продлится до 2 апреля. Соответствующие даты определены Календарным планом организации и проведения экзамена, утвержденным Министерством образования и науки.

Абитуриенты смогут зарегистрироваться как в пределах Украины, так и за рубежом. До начала процедуры регистрации УЦОКО обнародует перечень стран и городов за рубежом, на территории которых будут созданы временные экзаменационные центры. Как и в предыдущие годы, из соображений безопасности информация о том, где экзаменационные центры будут действовать на территории Украины, обнародоваться не будет.

