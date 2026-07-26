Старомодно, но эффективно. Отец троих детей нашел простой способ оттянуть их от экранов

Юлия Потерянко
Моя Школа
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Старомодно, но эффективно. Отец троих детей нашел простой способ оттянуть их от экранов
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Дать детям планшет и телевизор, чтобы освободить время для своих родительских дел, кажется неплохой идеей. Однако американский журналист Кайл Халдерман попробовал поступить именно так и пожалел об этом. Неограниченное время, проводимое перед экраном, изменило его детей в худшую сторону.

Халдерман и его жена, как и большинство молодых родителей, сначала твердо решили: никаких гаджетов в качестве средства успокоения младшего поколения. Но рождение третьего ребенка, счета, стресс и хроническая усталость сделали свое дело – и супруги сдались. В детских комнатах появились смарт-телевизоры, каждый получил свой планшет. Чем все это закончилось, отец описал в статье для портала YourTango.

Что планшеты сделали с детьми

Изменения в поведении детей Халдерман описывает как постепенные, но неизбежные. Когда-то живые и ласковые дети стали замкнутыми и грубыми. Дочь перестала заходить к родителям на ночные объятия и разговоры. Когда отец сам приходил к ней в комнату, она смотрела сквозь него на экран. На "я тебя люблю" отвечала раздражённым "папа, я смотрю сериал". Сын больше не бежал навстречу с распростертыми объятиями – он стал отталкивать отца и возвращался к планшету.

Обычные игрушки покрылись пылью. Дети перестали играть друг с другом – и вместе с постоянным шумом между ними исчезла живая привязанность. По наблюдениям Халдермана, дети утратили интерес к миру: больше не придумывали ничего нового, не расспрашивали родителей и не фантазировали.

Когда родители ограничивали время, проводимое за экраном, в качестве наказания, дети устраивали бурные истерики, а простая просьба убрать в комнате превращалась в бунт. Восьмилетний сын вел себя как капризный подросток и начал отставать в учебе. Едва придя домой, он убегал в комнату и смотрел там "свои сериалы".

Старомодно, но эффективно. Отец троих детей нашел простой способ оттянуть их от экранов

Возвращение к старым ценностям

Осознав, что сам создал проблему, Халдерман решил действовать быстро и последовательно. В первую очередь он резко ограничил детям время, которое они могут проводить перед экраном. Планшеты – только по выходным и не более двух часов в день. Телевизор – только вечером, в строго определенное время.

Вторым правилом стал распорядок дня. После школы дети выполняли небольшие обязанности по дому, убирали в комнате перед сном. Вместо того чтобы залипать в планшетах, дети стали сидеть за кухонным столом и вместе рисовать или писать.

Кроме того, в семье ввели правило уважения друг к другу. За любое грубое поведение следовала немедленная реакция, извинения и, если ситуация оказывалась серьезной, дети лишались вечернего просмотра телевизора.

Четвертым стало правило вовлечения детей в домашнюю работу и посильные дела во дворе. К тому же отец перестал давать готовые ответы на их вопросы – вместо этого помогал думать самостоятельно.

Пятым правилом Халдерман назвал чтение. Самостоятельное или совместное – главное, чтобы регулярное. Это стало способом пробудить воображение и любознательность.

Что изменилось

Сначала дети были недовольны такими изменениями. Но постепенно что-то начало оттаивать. Брат с сестрой стали играть вместе. Дочь вернулась к куклам, сын снова "арестовывал злодеев". Чтение увлекло обоих, и успехи сына в школе заметно выросли.

Обязанности по дому перестали вызывать истерики и даже превратились в источник удовольствия: дети сами спрашивали, могут ли они помочь отцу ещё чем-нибудь. Грубость и дерзость исчезли. Появились границы – и вместе с ними то спокойствие, которого родители пытались достичь, дав детям гаджеты.

"Когда я начал учить, а не отвлекать, дети стали счастливее – и мы с женой наконец обрели тот баланс, в котором так отчаянно нуждались", – подытожил свой опыт Халдерман.

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