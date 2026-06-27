Ваши дети постоянно в телефонах? 5 фраз, которым родители должны научить детей ради их безопасности в интернете и не только

Ответственные родители учат своих детей, что честность – лучшая политика. Однако верно и то, что порой ложь может защитить и спасти жизнь. Особенно когда речь идет о безопасности малышей – в интернете и не только.

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Поэтому, если вы даете своим детям гаджеты и уже отпускаете их гулять одних, лучше научите их правильно реагировать на заманчивые предложения от незнакомцев. Так, обещания могут быть очень соблазнительными, а слова ребенка оказаться полной ложью. Тем не менее, в некоторых очень специфических ситуациях детям стоит знать, что ложь может спасти их от неприятных ситуаций. Когда речь идет о безопасности, мальчикам и девочкам нужно понимать, что неправда иногда может служить щитом и помочь им держаться подальше от опасных ситуаций. Издание Times of India назвало 5 таких защитных фраз.

"Да, мои родители дома"

Представьте, что к вашей двери подходит незнакомец и спрашивает вашего ребенка: "Твои мама и папа дома?" Или задает такой вопрос в каком-нибудь чате или в онлайн-игре. В такой ситуации ребенок никогда не должен раскрывать правду, один он или нет. Научите его говорить: "Да, мои родители дома", даже если это неправда. Раскрытие подробностей о том, кто находится в доме, может подвергнуть детей опасности.

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"Мои родители сейчас приедут и заберут меня"

Если незнакомец пытается предложить вашему ребенку подвезти его после школы или прямо просит пойти с ним, первой реакцией должно быть отойти и повысить голос. Научите детей громко говорить: "Нет, спасибо. Мои родители сейчас приедут и заберут меня".

"Нет, у меня это уже есть"

Если незнакомец предлагает вашему ребенку конфеты, шоколад или игрушки, вы должны сказать ему, чтобы он никогда не принимал такие вещи, и отвечал: "Нет, у меня это уже есть". Родители должны четко объяснить детям, что иногда быть невежливым – это нормально. А в виртуальной среде – еще и абсолютно безопасно.

"Хорошо, я не скажу своим родителям"

Иногда люди с плохими намерениями пытаются создать ощущение таинственности. Они могут рассказывать и предлагать что-то заманчивое и при этом называть эту информацию "нашим секретом" и просить не рассказывать о новом тайном друге родителям. Научите своего ребенка не доверять слепо тем, кто пытается сблизиться с ним за счет общих секретов. В такие моменты лучше не спорить и не устраивать сцену, а просто ответить: "Хорошо, я не скажу своим родителям". И, конечно же, сразу же рассказать обо всем в деталях.

"Я не помню"

Люди с недобрыми намерениями часто пытаются завоевать доверие ребенка, задавая простые вопросы. Они могут спросить его имя, домашний адрес, название школы, номер телефона или подробности о семье. Научите своего ребенка, что персональной информацией никогда нельзя делиться с незнакомцами. Ни лично, ни, тем более, в интернете. В такой ситуации ребенок должен сказать: "Я не помню". Эти уроки безопасности направлены не на то, чтобы вызвать страх или научить детей никому не доверять. Они нужны для того, чтобы помочь детям понять границы, доверять своим инстинктам и знать, что защитить себя – это всегда важнее, чем быть вежливыми.

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