'Статей' или 'статтей'? Как писать правильно в родительном падеже множественного числа

Написание удвоенных согласных в существительных украинского языка на первый взгляд кажется делом простым: если в именительном падеже единственного числа это удвоение есть, то и в остальных падежах тоже должно сохраняться. Однако слово "стаття" в родительном падеже множественного числа является исключением и имеет форму "статей" – с одной т.

Видео дня

Почему так произошло, разбирался OBOZ.UA. Для этого мы заглянули в 30 параграф действующего Украинского правописания. Он объясняет, по какому принципу происходит удвоение букв как следствие удлинения согласных.

Согласно этому параграфу, согласные д, т, з, с, л, н, ж, ш, ц, ч удлиняются (на письме их обозначаем двумя буквами), когда они употреблены после гласного. Но с разными типами существительных такое удвоение происходит по разному принципу.

Слово "стаття" относится к первому склонению: оно имеет женский род и заканчивается на -я. А значит удвоение в нем происходит в соответствии со вторым пунктом этого параграфа – перед я, ю, и, е во всех падежных формах некоторых существительных мужского, женского и общего рода первого склонения (за исключением родительного падежа множественного числа на -ей).

Но ведь так для нашего слова сохраняются все условия для удвоения. Почему же тогда его там нет? Все дело в том, что именно существительное "стаття" является исключением из этого пункта и в родительном падеже множественного числа пишется и читается без удвоения – "статей".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно писать – "Піфагор" или "Пітагор", "Афіни" или "Атени", "ефір" или "етер". Правописание имеет объяснения и для этого случая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!