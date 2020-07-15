Степанов озвучил расширенные условия работы школ с 1 сентября

Минздрав совместно с Министерством образования разрабатывают правила для посещения школ с 1 сентября, учитывая опыт других стран.

Об этом на брифинге в среду, 15 июля, рассказал глава Минздрава Максим Степанов. Чиновник сообщи, какие меры предосторожности будут вводиться.

"Обязательное измерение температуры для всех сотрудников школы и учащихся. При температуре 37,2 градуса и выше не будут допускаться к работе или обучению. Когда родители приводят детей в школу, то должны пользоваться масками. В школе будут установлены антисептики, которым все должны пользоваться", – пояснил министр.

Степанов добавил, что на следующей неделе намерены предоставить полный список правил, чтобы украинцы знали, как будут учиться их дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине хотят изменить режим работы школ из-за пандемии COVID-19.

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