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В Украине хотят изменить режим работы школ из-за пандемии: Степанов заявил о двух сменах

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Министерство здравоохранения Украины начало разработку правил для школьников в условиях пандемии COVID-19.

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Об этом заявил глава ведомства Максим Степанов на брифинге 14 июля, который транслировался на странице Минздрава в Facebook. По его словам, в частности, рассматривается обучение в две смены.

Степанов заявил о разработке правил для школ в условиях пандемии

Степанов заявил о разработке правил для школ в условиях пандемии

"Мы разрабатываем правила, как наши дети будут учиться с 1 сентября. При рассмотрении этих вопросов и установлении соответствующего регламента мы рассматриваем все без исключения варианты, в том числе и обучение в две смены", – пояснил министр здравоохранения.

Он уточнил, что также будет подвержена изменениям работа медсестер в школах. Решать вопрос их работы в две смены будет непосредственно руководство учебных заведений.

"Скрининг температуры могут осуществлять и другие работники школы. Все эти вопросы мы заложим в правилах, которые разрабатываются совместно с Минздравом", – сказал Степанов, пообещав, что правила будут максимально удобными и безопасными для детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевский власти решили, что до конца карантина обучение в школах столицы будет дистанционным.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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