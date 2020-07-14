В Україні хочуть змінити режим роботи шкіл через пандемію: Степанов заявив про дві зміни

Міністерство охорони здоров'я України розпочало розробку правил для школярів в умовах пандемії COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявив глава відомства Максим Степанов на брифінгу 14 липня, який транслювався на сторінці МОЗ в Facebook. За його словами, зокрема, розглядається навчання в дві зміни.

Степанов заявив про розробку правил для шкіл в умовах пандемії

"Ми розробляємо правила, як наші діти навчатимуться з 1 вересня. При розгляді цих питань і встановлення відповідного регламенту ми розглядаємо всі без винятку варіанти, в тому числі і навчання в дві зміни", – пояснив міністр охорони здоров'я.

Він уточнив, що також буде змінена робота медсестер в школах. Вирішувати питання їхньої роботи в дві зміни буде безпосередньо керівництво навчальних закладів.

"Скринінг температури можуть здійснювати і інші працівники школи. Всі ці питання ми закладемо в правилах, які розробляються спільно з Міністерством охорони здоров'я", – сказав Степанов, пообіцявши, що правила будуть максимально зручними і безпечними для дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київська влада вирішила, що до кінця карантину навчання в школах столиці буде дистанційним.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram