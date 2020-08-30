Степанов пояснил правила ношения масок в школе

Дети с 1-го по 4 класс не обязаны носить маски в школах Украины, однако должны соблюдать дистанцию ​​максимально, как только это возможно.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он отметил, что на такое решение повлияли несколько факторов.

"В том числе мы принимали во внимание свое общение с нашими международным экспертами, общение со специалистами ВОЗ, с различными странами, наш опыт, который есть", – сказал министр.

Он пояснил, что маленьких детей "сложнее одеть в маски". Кроме того, они "имеют совсем другой процент заболеваемости" – реже заражаются коронавирусом.

"Опять же, чтобы совместить нормальную жизнь, с одной стороны, а с другой – безопасные условия обучения, то мы пришли к такому выводу", – подчеркнул глава Минздрава.

"Мы четко сказали, как нам надо максимально развести учеников, чтобы не было скоплений. Каждая школа имеет несколько входов и выходов. Давайте их откроем и скажем, что старшие классы заходят в этот вход, младшие классы – в этот вход", – добавил он.

Степанов также напомнил о рекомендации Министерства здравоохранения изменить время начала уроков. "Буквально 15 минут, но они уже будут влиять на скопление людей, то есть его не будет", – пояснил он.

"То же самое мы сказали, где должны стоять антисептики. Исключительно на входе, а так дети должны пользоваться обычным мылом", – рассказал министр.

Что касается процесса питания, то, как подчеркнул Степанов, в каждой школе должна быть столовая и дети должны питаться.

"Но мы не можем сейчас в нашей новой реальности позволить себе шведский стол", – отметил он.

Министр добавил, что на уроках ученикам можно не пользоваться масками, а надевать их только на перерывах.

"И просто родители ради здоровья своего ребенка, чтобы он не заболел, положите ему масочку", – сказал руководитель Министерства здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение о переходе украинских школ к смешанной форме обучения – когда стационарное обучение сочетается с дистанционным – будут принимать сами учебные заведения.

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