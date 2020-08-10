Степанов рассказал, как будут контролировать COVID-19 в школах

Алексей Титофф Моя Школа 10:18, 10.08.2020 Обновлено: 10:44, 10.08.2020

Минздрав совместно с Минобразования Украины разработали правила, которых следует придерживаться в случае обнаружения коронавируса (COVID-19) в школах.

Об этом на брифинге в понедельник, 10 августа, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"В правила сказано, что ответственность за обнаружение вируса и соблюдение разработанных правил лежит на руководстве учебных заведений", – сказал чиновник.

Степанов отметил, что руководство и владельцы школ ответственны за соблюдение санитарных норм.

"Санитарные нормы и правила, которые разработаны, их надо выполнять. Потому что за выполнением этих норм – безопасность наших учеников. Поэтому мы положили эту ответственность на руководство школ ", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Степанов озвучил расширенные условия работы школ с 1 сентября.

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