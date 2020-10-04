Степанов рассказал, сколько школьников и учителей в Украине заразились COVID-19

Мирослав Семенюк Моя Школа 10:58, 4.10.2020 Обновлено: 15:22, 4.10.2020

По состоянию на 4 октября в Украине коронавирусом (COVID-19) болеют 1257 школьников и 2158 педагогов.

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, на самоизоляции находятся более чем 83 тысяч учащихся тех классов, в которых был подтвержден случай коронавируса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На самоизоляции находятся более чем 83 тысячи учеников
pixabay.com

По его словам, на самоизоляцию дети идут на 14 дней, а затем возвращаются в школу.

"Нашими правилами четко регламентировано, что если в школе более 50% классов пошли на самоизоляцию, то на дистанционную форму обучения переходит вся школа", – отметил Степанов.

Он добавил, что вопрос обеспечения школ средствами индивидуальной защиты – антисептиками и другими вещами, лежит исключительно в компетенции Министерства образования.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 2 октября в Киеве коронавирусом заболели 365 школьников и 205 учителей.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что для учителей в школах нужно ввести страхование на случай заболевания.

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