Степанов рассказал, сколько школьников и учителей в Украине заразились COVID-19
По состоянию на 4 октября в Украине коронавирусом (COVID-19) болеют 1257 школьников и 2158 педагогов.
Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, на самоизоляции находятся более чем 83 тысяч учащихся тех классов, в которых был подтвержден случай коронавируса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По его словам, на самоизоляцию дети идут на 14 дней, а затем возвращаются в школу.
"Нашими правилами четко регламентировано, что если в школе более 50% классов пошли на самоизоляцию, то на дистанционную форму обучения переходит вся школа", – отметил Степанов.
Он добавил, что вопрос обеспечения школ средствами индивидуальной защиты – антисептиками и другими вещами, лежит исключительно в компетенции Министерства образования.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 2 октября в Киеве коронавирусом заболели 365 школьников и 205 учителей.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что для учителей в школах нужно ввести страхование на случай заболевания.