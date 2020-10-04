Степанов розповів, скільки школярів і вчителів в Україні заразилися COVID-19
Станом на 4 жовтня в Україні на коронавірус (COVID-19) хворіють 1257 школярів та 2158 педагогів.
Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, на самоізоляції перебувають більш ніж 83 тисячі учнів тих класів, у яких був підтверджений випадок коронавірусу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За його словами, на самоізоляцію діти йдуть на 14 днів, а потім повертаються до школи.
"Нашими правилами чітко регламентовано, що якщо в школі понад 50% класів пішли на самоізоляцію, то на дистанційну форму навчання переходить уся школа", – зазначив Степанов.
Він додав, що питання забезпечення шкіл засобами індивідуального захисту – антисептиками та іншими речами, є виключно в компетенції Міністерства освіти.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 2 жовтня у Києві на коронавірус захворіли 365 школярів і 205 учителів.
Президент України Володимир Зеленський сказав, що для вчителів у школах потрібно ввести страхування на випадок захворювання.