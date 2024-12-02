Стипендия разлетается за день-два: тренер по отцовству объяснил, почему надо учить детей зарабатывать, а не давать им карманные деньги

Дети, которым не давали денег, когда они поступали в университет и получали стипендию, тратили ее за несколько дней, ведь не имели навыка распоряжаться средствами. В то же время, те ребята, у которых есть карманные деньги, не учатся их зарабатывать.

Видео дня

Эксперт по родительству Владимир Швец в сообщении в Instagram уверяет, что детей нужно учить зарабатывать и учить ценности денег. Специалист рекомендует использовать простые методы.

"Детей, которым вообще денег не давали, и когда они поступили в университет, им дали стипендию, и та стипендия заканчивалась за день-два. Почему? Не потому что их было мало, а потому что у них не было навыка, как их тратить разумно. Другая история, когда дети имеют карманные деньги и не учатся зарабатывать. Они не знают ценности денег, если им постоянно дают, но они не умеют зарабатывать. То есть нужно учить детей зарабатывать", – делится Швец.

Он отмечает, что платить деньги нужно не за выполнение домашних дел, а привлекать к посторонним обязанностям.

"Не за выполнение их ответственности дома, ни в коем случае. А за что-то постороннее. Например: "У меня есть сад, там падают яблоки, и у меня нет времени их собирать. Я или кого-то буду просить, и платить за это деньги, или я скажу, вот у меня есть этот объем работы своему ребенку и у меня есть такая сумма, я тебе готов сделать вот такой обмен", – объясняет эксперт.

По его словам, если у родителей есть какой-то бизнес, то они могут привлекать в него своих детей.

Кроме того, Швец рассказал, что важно доверять маленьким детям небольшие суммы денег и давать незначительные финансовые задания. Например, сходить в магазин и принести верную сдачу, сосчитать стоимость товара и сумму, которую дали родители и т.д.

Таким образом, дети на каждом этапе жизни будут получать все больше доверия от взрослых в плане финансов.

"Важно доверять детям с маленького небольшие суммы денег. Небольшие задания финансовые: сходить в магазин, принести правильную сдачу, посчитать достаточно ли тебе на стоимость товара и сравнить с суммой, которая у тебя есть, для того, чтобы ее реализовать. Поэтому на каждом этапе жизни доверять все больше и больше в плане финансов", – делится специалист.

Он добавляет, что когда у мальчика или девочки есть свои деньги, им нужно предоставить возможность самостоятельно решать, что с ними делать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Германии родителям рекомендуют давать карманные деньги и детям с 6 лет еженедельно. А с 10 лет – в месяц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!