Стоит ли доплачивать воспитателю по 200-300 грн с семьи ежемесячно? Сеть разделил вопрос из родительского чата

Украинская мама Анна Ничипорчюк поделилась сообщением из родительского чата группы детского сада, где предлагалось сдавать деньги на доплаты воспитателям. Родители должны были выбрать из 200 или 300 гривен. Также был третий вариант, в котором можно было указать, что они против сбора средств.

В заметке в Тһгеԁѕ женщина попросила поделиться, есть ли подобная практика в других учреждениях дошкольного образования. Украинцы разделились во взглядах. Некоторые говорили о том, что подобные сборы незаконны и решать вопрос подобным путем нельзя.

"Не на государственном уровне это противозаконная деятельность, поэтому такой вариант как представленный здесь не допустим".

"Как минимум это не законно".

"В смысле доплату? Я понимаю, что у них зп маленькие, но они знали куда шли. Говорю как мама и как воспитатель".

"Была попытка. Это надо душить моментально, потому что потом предложения будут фантастические, по типу давайте сделаем капитальный ремонт в группе".

В то же время значительное количество родителей сетовали на низкий уровень зарплат воспитателей. А некоторые из пользователей соцсети поделился, что имел подобный опыт однако зная, сколько получают воспитатели был не против такой инциативы.

"Я бы была за. Мне жаль, что работа воспитателей так несправедливо оценена".

"Не знаю, я не против. Если человек классный и супер как воспитатель – почему бы это не поощрять? Чтобы выгорание к нему пришло позже. 300 грн вам погоды не сделают, а ей 9тыс сделают".

"Если супер воспитатели и вы хотите их удержать на месте то почему бы нет! Потому что сейчас такие мизерные заплаты у воспитателей".

"То у вас еще по-божески суммы. Я слышала о 500 с ребенка в месяц. А некоторые мамы кричат что и это мало".

