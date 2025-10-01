''Зачем учить детей, что внимание или отношение можно купить?'' Украинцы устроили дискуссию из-за подарков учителям

Украинская мама первоклассницы Мария Майборода рассказала, что ее дочь попросила купить подарок учительнице. Женщина отметила, что никакого повода для этого не было, а девочка сказала, что ее одноклассники приносят кремы или конфеты педагогу.

В заметке в Тһгеԁѕ Майборода удивляется, для чего родители это делают. Ведь взрослые учат детей, что внимание или отношение можно купить, поэтому женщина не понимает, для чего это делать.

"Дочь 6 лет, 1 класс приходит и говорит: "Мама надо купить подарок учительнице?" Я спрашиваю: "А какой праздник?" "Никакой, просто другие носят крем, конфеты, а почему я ничего не дарю". У меня один вопрос к родителям: зачем? Я понимаю, что речь не о дорогих вещах, но зачем учить детей, что внимание или отношение можно купить? Мне это трудно понять... Или это я одна в шоке от такого "традиционного украинского воспитания", – написала Майборода.

Украинцы присоединились к обсуждению и отметили, что не понимают личных подарков от учеников, особенно, когда собирают средства от класса на презент педагогу.

"Мы всегда на праздник собираемся классом и покупаем подарок, но одна мама каждый раз покупает еще отдельно, чтобы ее дочь лично поздравила. Я тоже такого не понимаю".

"Да когда уже успели учительнице наносить кремы и конфеты? Всего лишь нецелый месяц обучения, 1 класс!"

В то же время некоторые указывал, что такая "традиция" существовала всегда, ведь в головах таких родителей "совок", однако таких учеников любят учителя.

"Моей старшей дочери 21 год, так было всегда. Всегда в классе будут родители, которые будут заискивать перед учителем. При чем, как и младших, так и старших классах. Это выглядит отвратительно и мерзко. Но их любят учителя. Никакого смысла это не имеет. Бал аттестата ни на что не влияет. Просто совок в головах".

"Внимание и отношение можно купить? Стоп. А если ребенок хочет от чистого сердца сделать подарок, тогда как это сделать, чтобы не получить ваше осуждение? Или например коды парень девушке дарит подарки, это тоже нельзя?"

"Если ваш ребенок не понимает, то нужно ему объяснить. Я сомневаюсь, что они это делают прям к каждому учителю и обязательно, чтобы "льстить" ему. Насильно никто никого не заставляет, это собственное желание, а уж и тут прицепились, это же не деньги с каждого просят на подарок".

А некоторые поделились своим опытом, когда очень хотелось порадовать учителя.

"Помню, что в детстве мне очень хотелось угостить учительницу яблоком, и я очень радовалась, когда она брала и пробовала. Чувствовала себя героиней, как будто от голодной смерти ее спасла".

