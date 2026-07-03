Стоит ли говорить 'ручник' и 'підшипник': какие ошибки часто допускают автомобилисты

После долгих десятилетий интенсивной русификации практически все украинцы допускают лексические ошибки – употребляют русизмы и кальки. Но не все советы по замене их на якобы исконные слова украинского языка одинаково полезны.

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Рассмотрим на примере слов, которые часто предлагают в качестве замены техническим терминам "підшипник" и "ручник". Первый советуют заменять словом "вальниця" (часто безальтернативно), второй — "стоянковим гальмом". OBOZ.UA разбирался, что здесь к чему.

Для начала отметим, что оба предложенных слова существуют в украинском языке. Но "вальниця" при этом отмечается в словарях как диалектное. Более того, "Большой толковый словарь современного языка" сужает его значение и рекомендует так называть именно шариковый подшипник.

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В то же время в базе нормативных документов Украины фигурируют оба термина – и "підшипник", и "вальниця". Следовательно, они даже в технической документации используются параллельно. А значит, отказываться от использования слова "підшипник" нет необходимости. Оно является вполне нормативным.

Что касается "ручника", то у этого слова есть три словарных значения. Это диалектный синоним полотенца, западноукраинское обозначение перекладины, за которую держится тот, кто что-то толчет ногами, и разговорное значение – ручной тормоз в автомобиле. При этом более официальное название ручного тормоза – "стоянкове гальмо". Поскольку это часть тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности. Стояночный тормоз используется для торможения транспортных средств на стоянках и удержания их на склонах. А ручным его называют исключительно потому, что рычаг этого механизма затягивается рукой. Итак, официальное название этой детали действительно "стоянкове гальмо" – именно так его будут обозначать в документации, но в разговорной речи допустимо употреблять и термин "ручник".

Так что краткий ответ здесь таков: все четыре приведенных варианта можно использовать. "Вальниця" и "підшипник" на сегодняшний день являются вполне равнозначными терминами. А вот автомобильный "ручник" – это разговорное название, а официальное – "стоянкове гальмо".

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