Что означает 'поставити на вид'? Советское выражение в НМТ по украинскому языку сбило с толку учеников и возмутило учителей

После сдачи НМТ по украинскому языку 10 июня внимание абитуриентов и педагогов привлекло одно из заданий, в котором использовалось выражение "поставити на вид". Абитуриенты должны были найти в нем лексическую ошибку, но проблема заключается в том, что такого фразеологизма в украинском языке не существует.

Видео дня

На это обратила внимание репетитор, ведущая в TikTok блог "Усе просто". "Объясните мне, кто, где и когда, в принципе, его использует?", – поинтересовалась она целесообразностью появления этого выражения в тесте.

По словам учительницы, сложность вызвало не только само задание, но и то, что значение этого выражения оказалось непонятным для многих. "Даже опытные учителя не разобрались в комментариях под видео, что он означает", – добавила она. OBOZ.UA решил разобраться, какое значение имеет этот фразеологизм.

В первую очередь обратим внимание на то, что это русское выражение. Причеем оно получило распространение в советские времена. На бюрократическом жаргоне это выражение означало сделать замечание или вынести предупреждение. Таким образом чиновники в СССР исказили устойчивое выражение иметь в виду. Чтобы кто-то что-то имел в виду, ему это "ставили на вид". Даже в документах, таких как Устав профессиональных союзов СССР, существовала разновидность дисциплинарного взыскания "поставить на вид". Вот такая логика.

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"Я не очень люблю ошибки в виде русизмов и калек с русского языка, потому что, чтобы выполнить такое задание, нужно знать русский язык", – возмутилась в своем видео репетитор. И добавила, что дети из сугубо украиноязычных семей и преимущественно украиноязычных регионов могут не иметь даже приблизительного представления о происхождении подобных выражений. Поэтому такие задания, по ее мнению, крайне неуместны в НМТ.

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