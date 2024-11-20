Стоит ли покупать ребенку умные часы? Плюсы и минусы

В мире растет популярность смарт-часов для детей – родители хотят общаться с детьми и контролировать их, при этом не покупая смартфон. Эксперты говорят, что умные часы могут стать "тренировочным колесом" для детей перед переходом на телефон.

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Возможность связаться со ребенком в любое время удобна для родителей. Однако важно помнить, что умные часы могут способствовать формированию нездоровых технологических привычек и проблем с конфиденциальностью, пишет Today's Parent.

Эксперты издания собрали все "за" и "против" использования детьми умных часов.

Преимущества смарт-часов для детей

Функции безопасности и связи. Родительский комфорт и уверенность являются основными аргументами в пользу умных часов. Благодаря отслеживанию по GPS, экстренным вызовам и ограниченным функциям обмена сообщениями дети с умными часами могут общаться с доверенными взрослыми в течение дня.

Развитие независимости. Умные часы с напоминаниями и будильниками могут помочь детям практиковать создание рутины, а также развивать память и навыки планирования.

Функции отправления сообщений контактам, одобренным родителями, также могут поощрять самостоятельность и навыки планирования у детей старшего возраста.

"Если умные часы используются как способ позволить детям строить планы с друзьями, заниматься физической активностью или внеклассными мероприятиями без необходимости в организации всего родителями, то это определенно может быть положительным моментом для развития детей", — сказал Мэтью Джонсон – директор по образованию в MediaSmarts, канадской организации, которая занимается продвижением цифровой и медиаграмотности для всех возрастов.

Развлекательные возможности обучения. Во многих умных часах есть установленные игры и головоломки, предусмотренные для определенного возраста. При этом загружать новые приложения и игры нельзя. Так родители могут не переживать за скачивание новых игр, а также смогут ограничивать время игры в течение школьного дня.

При применении этих ограничений устройство будет продолжать отображать напоминания и будильник.

Потенциальные минусы умных часов для детей

Формирование плохих привычек. Джонсон говорит, что, хотя умные часы не могут способствовать зависимости от экранов, они могут спровоцировать плохие привычки в отношении технологий при безответственном использовании. Дети, как и взрослые, плохо переносят скуку. Они могут испытывать искушение использовать развлекательные функции устройства на уроках или перед сном.

Вопросы конфиденциальности и безопасности. По данным Центра цифрового здравоохранения Университета Брауна, основная проблема смарт-часов – сбор и хранение данных. Родители могут переживать, что данные о здоровье ребенка используются не по назначению или потенциально продаются рекламодателям.

Хотя многие смарт-часы включают родительский контроль и ограничения на общение, некоторые родители переживают, что дети могут с кем-то переписываться. Это может вызвать желание контролировать и втайне проверять часы.

Эксперты советуют родителям открыто поговорить с ребенком о том, что если у них возникнут проблемы в сети, они должны обратиться к вам за помощью. Объясните, что вы оставляете за собой право проверять их устройства, когда считаете это необходимым.

Нездоровое отношение к отслеживанию местоположения. Если ребенок воспринимает функцию обмена местоположением своих смарт-часов как нечто, что снижает независимость, устройство будет иметь негативные последствия.

Стоит поговорить с детьми о том, почему и когда вы хотите знать их местонахождение.

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