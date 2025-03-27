Страдает более 90 тысяч детей: Министерство образования Малайзии выявило серьезную проблему среди учеников 10-12 лет

В Министерстве образования Малайзии (государство в Юго-Восточной Азии) заявили, что более 90 тысяч детей в возрасте от 10 до 12 лет страдают от задержки роста. Это может быть связано с недостатком питания с раннего возраста.

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Как пишет asianews, такие данные были получены на основе анализа Национального стандарта физической подготовки и индекса массы тела. Ведомство провело его среди 1 346 095 учеников этой возрастной группы в 2024 году.

Из этого числа 91 536 детей относились к категории тех, кто отстает в росте.

"Министерство образования принимает в свои школы учеников от пяти лет и старше, и у некоторых уже были проблемы с задержкой роста еще до того, как они пошли в школу. Задержка роста возникает из-за недостатка питания в первые 1000 дней, начиная с беременности мамы и до того, как ребенку исполнится два года", — отмечают в ведомстве.

Там добавили, что министерства образования и здравоохранения "всегда тесно сотрудничали, чтобы найти решение этой проблемы среди учеников".

В частности, уже создана программа дополнительного питания, чтобы помочь в приготовлении дополнительной пищи для учеников начальной школы, чтобы улучшить их состояние и физическое здоровье, а также пищевые привычки. Благодаря этой программе ученики могут питаться сбалансировано.

Для детей разработали 20 типов меню, в которых каждое блюдо содержит от 428 до 545 калорий, что удовлетворит ежедневные потребности в питании учеников начальной школы.

Также в школах есть мероприятия по образованию в области питания, такие как повышение осведомленности и обучение учеников полноценному питанию через кампанию по здоровому питанию.

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