Страдает каждая вторая школа. Еще один город на западе Украины перевел часть учеников на онлайн-обучение из-за ''заминирования''

Каждая вторая школа в Ивано-Франковской области ежедневно с 29 января получает сообщения о заминировании. По соображениям безопасности школьников десяти лицеев уже перевели на дистанционное обучение до 5 февраля. Однако в городском департаменте образования и науки говорят, что количество заведений, которые отменят очное посещение, может увеличиться.

Об этом рассказала директор департамента Виктория Дротянко в комментарии "Суспільному". По ее словам, сообщения о заминировании часто совпадают с воздушными тревогами. Из-за невозможности воспользоваться укрытием учителя вынуждены просить родителей забирать детей. А это, как говорит Дротянко, удобно не всем. Поэтому в понедельник педагоги вместе с полицейскими планируют провести совещание, чтобы найти решение сложившейся ситуации.

"Мы, как педагоги, не знаем, спланирована ли это акция врага, или, возможно, просто шутка. Однако в любом случае реагируем согласно инструкции – выводим детей на улицу, сообщаем полицейским. Часто такие сообщения совпадают с сигналами тревоги, тогда учителя оказываются в тупике, потому что, с одной стороны, должны вести детей в укрытие, а с другой – выводить из помещения, если речь идет о заминировании", – сказала директор департамента образования.

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Представитель полиции области Андрей Яцкив рассказал, что с начала полномасштабной войны России против Украины ни одно из сообщений о заминировании не подтвердилось. Чаще письма поступают на электронные адреса учебных заведений, которые и предупреждают полицию. Соответственно, на это реагируют все службы – взрывотехники, кинологи, полицейские. Правоохранители еще выясняют, кто посылает сообщения.

Всего в Ивано-Франковской общине действует 54 школы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в 11 школах Луцка отменили обучение в первую смену из-за возможного заминирования.

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