Странные 'вкусности' времен СССР, которые любили все дети: другого просто не было

Детство в Советском Союзе имело свои особенности, и выбор лакомства – одно из них. Вместо привычных сегодня конфет, шоколадок или мороженого советские дети придумывали собственные "десерты", используя то, что было доступно. В магазинах не было большого выбора сладостей, а родители часто не могли позволить купить даже то, что предлагалось. Но дети всегда находили способ сделать свою жизнь ярче – даже в таких условиях.

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Редакция FoodOboz предлагает упомянуть атмосферу советского детства. Мы расскажем о "лакомстве", которое тогда казалось невероятным.

Жженый сахар – "советский чупа-чупс"

Этот самодельный леденец был популярным среди детей, ведь готовился за несколько минут и стоил практически ничего. Сахар растапливали на столовой ложке над пламенем газовой плиты. Получившуюся карамель заливали на бумагу или оставляли в ложке, а для удобства вставляли спичку. О вреде перегретого сахара тогда не задумывались – главное, что это было сладко и вкусно.

Сухой кисель – десерт для всех

Во времена дефицита даже кисель становился лакомством. Его ели в сухом виде, просто отламывая кусочки от жесткого брикета. Дети часто делили покупку на нескольких друзей, делая это маленьким праздником. Вкус сухого киселя был насыщенным и сладким, что делало его идеальным "перекусом" для советской молодежи.

Кофе и какао в брикетах

Естественный кофе был роскошью, но на прилавках магазинов можно было найти интересные заменители в виде брикетов. Хотя они предназначались для приготовления напитков, дети часто грызли в сухом виде. "Молочный концентрат", как его называли, стоил недорого, поэтому часто становился своеобразной "конфетой" для школьников.

Аскорбинка

Витамин С в форме порошка с кисло-сладким вкусом быстро завоевал популярность у детей. Небольшие конвертики с аскорбинкой продавались в аптеках и дети употребляли их в неограниченных количествах, как обычные конфеты. О норме потребления никто даже не думал.

Хлеб с сахаром, печенье с маслом и "йогурт"

Среди более простых вариантов были бутерброды из батона и сахара. Дети смазывали хлеб сливочным маслом, посыпали сахаром и ели, наслаждаясь этим "гурманским" десертом. Еще один популярный рецепт – печенье с маслом, составленное "бутербродом". Йогуртов в современном понимании тогда не было, но их пытались заменить: в баночку сметаны добавляли ложку варенья, создавая "йогурт" собственного производства.

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