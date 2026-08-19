"Стрессует ребенок, а цветы – учительнице?" Украинцев разделил вопрос о 1 сентября

Украинцы развернули дискуссию по поводу цветов учительнице на 1 сентября. Одна из мам первоклассницы Надежда Кубиш поделилась, что сомневается по поводу такого подарка, ведь это может выглядеть как подхалимство. Кроме того, она отметила, что родительское собрание еще не состоялось и родители не знают друг друга, чтобы договориться насчет цветов.

Об этом женщина написала в посте в Threads. Мама также подчеркнула, что ребенок не знает учительницу, так зачем же ему дарить цветы незнакомому человеку. Кроме того, она считает, что нужно спросить у ребенка, хочет ли он поздравить учительницу таким образом с началом учебы в школе.

"Ребенок ее (учительницу, – ред.) не знает. Почему она должна дарить цветы незнакомому человеку? Уже второй и следующий год можно, потому что они уже знают друг друга. Вообще считаю, что нужно спрашивать у ребенка, хочет ли он дарить цветы учительнице", – написала женщина.

Некоторые пользователи сети делились тем, что сейчас многие учебные заведения просят не дарить цветы, а вместо этого сделать пожертвования в пользу Вооруженных сил Украины. Однако мнения родителей разделились: часть считает, что цветы все же стоит дарить, ведь это приятный знак внимания к учителям. Другие же отмечают, что это не обязательно, ведь когда цветов слишком много, педагоги начинают не ценить подарки. А некоторые советовали подарить что-то практичное вместо букета.

Вот что написали в комментариях:

"Я буду покупать. Это же так приятно, но вас никто не заставляет. Делайте, как считаете нужным".

"Раньше все приносили цветы, а потом учителя, в присутствии учеников, иногда выбрасывали их в тот же день, потому что им какой-то букет не нравился".

"Сейчас очень многие школы просят не покупать цветы, а лучше сделать пожертвование (такая практика существует уже пару лет). Тем более вас же никто не заставляет: если у вас есть желание и возможность порадовать учителя, почему бы и нет?"

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