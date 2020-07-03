Структура Земли

Может показаться, что Земля – это один большой кусок твердой скалы, но она состоит из нескольких частей. Некоторые из них постоянно движутся!

На самом деле, Земля похожа на луковицу. Её слои становятся все более плотными по мере приближения к ее центру. Вот четыре основных слоя:

земная кора;

мантия;

внешнее ядро;

внутреннее ядро.

Земная кора

Земная кора – это внешняя часть Земли, на которой живем и мы. На рисунке она выглядит тонкой по сравнению с другими слоями, но не волнуйтесь, мы не провалимся. Толщина земной коры варьируется от 5 км (на дне океана) до 70 км (на суше, называемой континентальной корой).

Строение Землі GitBook

Мантия

Следующий слой Земли называется мантией. Мантия намного толще коры и достигает толщины в 3000 км. Она состоит из разных силикатных пород с большим количеством магния и железа.

Тектонические плиты

Тектонические плиты представляют собой сочетание коры и мантии, которое также называется литосферой. Эти плиты движутся очень медленно, со скоростью пару дюймов в год. Когда плиты двигаются и их границы сталкиваются друг с другом, это может вызвать землетрясение.

Подробнее о оболочках Земли: литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере, читайте в учебнике по географии за 6 класс В.Ю. Пестушко.

Внешнее ядро

Внешнее ядро ​​Земли состоит из железа и никеля. Оно очень горячое (от +4400 до +5000 градусов Цельсия). Это так жарко, что железо и никель жидкие! Внешнее ядро ​​очень важно для Земли, поскольку оно создает нечто, называемое магнитным полем. Магнитное поле создает вокруг Земли защитный барьер, который защищает нас от разрушающего солнечного ветра .

Внутреннее ядро

Внутреннее ядро ​​Земли состоит из железа и никеля, как и внешнее, но оно ​настолько глубоко в Земле, что находится под огромным давлением. Настолько сильным давлением, что, несмотря на то, что оно горячее, оно твердое. Внутреннее ядро –- самая горячая часть Земли, и при температуре свыше 5000 градусов по Цельсию, оно примерно такое же горячее, как поверхность Солнца.