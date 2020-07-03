Структура Землі
Може здатися, що Земля – це один великий шматок скельного кременя, але вона складається з декількох частин. Деякі з них постійно рухаються!
Насправді, Земля схожа на цибулину. Її шари стають все більш щільними в міру наближення до її центру. Ось чотири основних шари:
земна кора;
мантія;
зовнішнє ядро;
внутрішнє ядро.
Земна кора
Земна кора – це зовнішня частина Землі, на якій живемо і ми. На малюнку вона виглядає тонкою в порівнянні з іншими верствами, але не хвилюйтеся, ми не провалимося. Товщина земної кори варіюється від 5 км (на дні океану) до 70 км (на суші, званої континентальної корою).
Мантія
Наступний шар Землі називається мантією. Мантія має набагато товщі кори і досягає товщини в 3000 км. Вона складається з різних силікатних порід з великою кількістю магнію і заліза.
Тектонічні плити
Тектонічні плити являють собою поєднання кори і мантії, яке також називається літосферою. Ці плити рухаються дуже повільно, зі швидкістю пару дюймів на рік. Коли плити рухаються і їх межі стикаються один з одним, це може викликати землетрус.
Детальніше про оболонки Землі: літосферу, атмосферу, гідросферу та біосферу, читайте в підручнику з географії за 6 клас В.Ю. Пестушка.
Зовнішнє ядро
Зовнішнє ядро Землі складається із заліза і нікелю. Воно дуже гаряче (від +4400 до +5000 градусів Цельсія). Це так спекотно, що залізо і нікель рідкі! Зовнішнє ядро дуже важливе для Землі, оскільки воно створює щось, що називається магнітним полем. Магнітне поле створює навколо Землі захисний бар'єр, який захищає нас від руйнівного сонячного вітру.
Внутрішнє ядро
Внутрішнє ядро Землі складається із заліза і нікелю, як і зовнішнє, але воно настільки глибоко в Землі, що знаходиться під величезним тиском. Настільки сильним тиском, що, незважаючи на те, що воно гаряче, воно тверде. Внутрішнє ядро – найгарячіша частина Землі, і при температурі понад 5000 градусів за Цельсієм, воно приблизно таке ж гаряче, як поверхня Сонця.