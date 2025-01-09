Студентка из Ивано-Франковска в третий раз победила на международном конкурсе по украинскому языку имени Петра Яцика

Студентка Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Владислава Шутка в третий раз стала победительницей XXV Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика. Девушка учится по специальности "Филология".

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Об этом сообщили на официальном сайте университета. Там отметили, что языковой триумф студентки подчеркивает высокий уровень подготовки даже в учебных заведениях, которые в основном сосредоточены на технических специальностях.

"Языковой триумф студентки ИФНТУНГ подчеркивает высокий уровень подготовки студентов даже в учебных заведениях, которые преимущественно сосредоточены на технических специальностях. Третий раз подряд первое место свидетельствует о важности поддержки гуманитарных инициатив в технических ЗВО, а также об усилиях преподавателей и студентов, направленных на популяризацию и развитие украинского языка", – говорится в сообщении.

Международный конкурс имени Петра Яцика проводится с целью популяризации украинского языка, повышения уровня языковой культуры среди молодежи, чествования украинских культурных традиций и воспитания патриотизма. Он проходит каждый учебный год, начинается в День украинской письменности и языка и имеет 4 этапа.

Конкурс был основан в 2000 году по инициативе Лиги украинских меценатов. Петр Яцик, родившийся в Украине, а позже эмигрировавший в Канаду, активно поддерживал культурные и образовательные проекты, направленные на развитие украинского языка.

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