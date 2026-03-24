Студентка Львовской политехники назвала популярную песню, которая помогла ей сдать НМТ по истории Украины

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
468
Студентка Львовской политехники назвала популярную песню, которая помогла ей сдать НМТ по истории Украины

Студентка Львовской политехники Александра рассказала о популярной песне "репИстория", которая помогла сдать ей национальный мультипредметный тест (НМТ) по истории Украины. В композиции перечисляются важные даты, которые нужно знать поступающим.

Об этом студентка рассказала в заметке в TikTok. В комментариях она отметила, что все даты из песни потом вспомнились на экзамене, где она получила 165 баллов. Однако, по ее словам, нужно хоть немного знать историю, чтобы понимать о чем именно идет речь в композиции.

Студентка Львовской политехники назвала популярную песню, которая помогла ей сдать НМТ по истории Украины

"Она мне очень помогла. Просто нужно хоть немного шарить историю, чтобы понимать за что здесь идет речь", – отметила Александра.

В комментариях под заметкой школьники делились, что благодаря песне им удалось хорошо написать контрольные, а одна из учениц выучила слова и ей это так же помогло сдать НМТ.

"У меня сегодня была контрольная по истории и половину из той контрольной я написала из этой песни, уже полдня хожу и пою ее".

"Нашему классу учительница истории рассказывала что одна девушка реально выучила этот рэп на память я благодаря этому сдала НМТ".

Видео-клип выложенный на странице ZNOUA набрал более 1,6 миллиона просмотров. Кроме того, поступающие также могут воспользоваться и другими песнями. Например, для запоминания формул по математике.

