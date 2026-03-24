Студентка Львовской политехники назвала популярную песню, которая помогла ей сдать НМТ по истории Украины
Студентка Львовской политехники Александра рассказала о популярной песне "репИстория", которая помогла сдать ей национальный мультипредметный тест (НМТ) по истории Украины. В композиции перечисляются важные даты, которые нужно знать поступающим.
Об этом студентка рассказала в заметке в TikTok. В комментариях она отметила, что все даты из песни потом вспомнились на экзамене, где она получила 165 баллов. Однако, по ее словам, нужно хоть немного знать историю, чтобы понимать о чем именно идет речь в композиции.
"Она мне очень помогла. Просто нужно хоть немного шарить историю, чтобы понимать за что здесь идет речь", – отметила Александра.
В комментариях под заметкой школьники делились, что благодаря песне им удалось хорошо написать контрольные, а одна из учениц выучила слова и ей это так же помогло сдать НМТ.
"У меня сегодня была контрольная по истории и половину из той контрольной я написала из этой песни, уже полдня хожу и пою ее".
"Нашему классу учительница истории рассказывала что одна девушка реально выучила этот рэп на память я благодаря этому сдала НМТ".
Видео-клип выложенный на странице ZNOUA набрал более 1,6 миллиона просмотров. Кроме того, поступающие также могут воспользоваться и другими песнями. Например, для запоминания формул по математике.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!