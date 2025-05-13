Студентов-бюджетников обяжут отработать государству: какие специальности в приоритете

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
1,2 т.
Студентов-бюджетников обяжут отработать государству: какие специальности в приоритете

Министерство образования и науки планирует ввести программу, которая предусматривает обязательную отработку студентами-бюджетниками определенного периода времени по их специальности. Выпускники должны будут участвовать в конкурсе на первое рабочее место, который организовывать Государственная служба занятости с привлечением работодателей.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью Зеркалу недели. Он отметил, что нововведение в первую очередь будет касаться учителей, медиков и представителей некоторых других профессий, которые нужны для государственного сектора.

Студентов-бюджетников обяжут отработать государству: какие специальности в приоритете

"Речь идет о том, что государственный заказ должен действительно стать заказом государства. Это означает: если государство оплачивает сто процентов стоимости обучения какого-то специалиста, то этот специалист имеет определенные обязанности перед ним", – сказал Винницкий.

Он надеется, что в ближайшее время будет принято это новшество.

Изменения прокомментировал также и председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. В интервью украинскому медиа он объяснил, что многие студенты, которые учились на бюджете, не работают потом по выбранным специальностям. Таким образом государство тратит деньги, но не получает необходимых специалистов.

Студентов-бюджетников обяжут отработать государству: какие специальности в приоритете

Бабак, пояснил, что студенты после двух лет обучения должны сделать выбор, будут ли они продолжать получать образование по выбранной специальности. Если да, то они должны подписать контракт с государством.

По словам чиновника, детали изменений еще будут обсуждать. Однако чиновник говорит, что внедрение системы точно не произойдет с сентября 2025 года и любые изменения будут касаться только новых абитуриентов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о специальностях, которые получат больше бюджетных мест в 2025 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаВступительная кампания-2025Образование в Украинеуниверситет