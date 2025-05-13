Студентов-бюджетников обяжут отработать государству: какие специальности в приоритете

Министерство образования и науки планирует ввести программу, которая предусматривает обязательную отработку студентами-бюджетниками определенного периода времени по их специальности. Выпускники должны будут участвовать в конкурсе на первое рабочее место, который организовывать Государственная служба занятости с привлечением работодателей.

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Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью Зеркалу недели. Он отметил, что нововведение в первую очередь будет касаться учителей, медиков и представителей некоторых других профессий, которые нужны для государственного сектора.

"Речь идет о том, что государственный заказ должен действительно стать заказом государства. Это означает: если государство оплачивает сто процентов стоимости обучения какого-то специалиста, то этот специалист имеет определенные обязанности перед ним", – сказал Винницкий.

Он надеется, что в ближайшее время будет принято это новшество.

Изменения прокомментировал также и председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. В интервью украинскому медиа он объяснил, что многие студенты, которые учились на бюджете, не работают потом по выбранным специальностям. Таким образом государство тратит деньги, но не получает необходимых специалистов.

Бабак, пояснил, что студенты после двух лет обучения должны сделать выбор, будут ли они продолжать получать образование по выбранной специальности. Если да, то они должны подписать контракт с государством.

По словам чиновника, детали изменений еще будут обсуждать. Однако чиновник говорит, что внедрение системы точно не произойдет с сентября 2025 года и любые изменения будут касаться только новых абитуриентов.

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