Студентов-первокурсников лучшего университета Украины будут отчислять за прогулы: что известно

Студентов-первокурсников лучшего учреждения высшего образования Украины – Киевского национального университета имени Тараса Шевченко будут отчислять за прогулы. В частности, это будет касаться соискателей образования, которые не появятся на пары в течение 10 рабочих дней с начала учебного года.

Об этом сообщил заместитель декана факультета кибернетики по научной и международной работе КНУ Дмитрий Затула в интервью УНИАН. По его словам, соответствующее условие предусмотрено договором об обучении. Если же студент появился на пары в положенный срок, его не могут отчислить до первой сессии.

"Это предусмотрено договором или контрактом об обучении, что они должны приступить к обучению в течение 10 учебных дней. То есть первые две недели. Если они не появляются, то договор просто прекращает свою силу, а значит их вынуждены отчислить. Если студент уже появился на пары, его почти гарантированно не отчислят до первой сессии. Причем вузы будут стараться рассматривать каждый вопрос в индивидуальном порядке", – сказал Затула.

Он отметил, что преподаватели должны понимать, что в таком случае несут ответственность за решение об отчислении. Поэтому необходимо взвешивать все "за" и "против". Кроме того, следует учитывать желание студентов к обучению, даже если образовательная программа для них может оказаться слишком сложной.

"Есть кардинально другие случаи, когда студент систематически не посещает занятия. Причем даже известно, что он или она нигде не работает. Они живут своей жизнью – почему мы должны держать этих людей?" – добавляет заместитель декана.

Он также сообщил, что, в случае отчисления, возобновление на учебе возможно каждое лето во время вступительной кампании и между сессиями. По словам педагога, момент, с которого будет возобновлено обучение, зависит от того, сколько успешно законченных семестров уже есть у студента за плечами.

Напомним, КНУ им. Шевченко стал лучшим среди всех украинских высших учебных заведений по версии крупнейшего в мире академического рейтинга Ranking Web of Universities (Webometrics). Университет занял 1612 место среди около 32 тысяч учреждений со всего мира, которые внесены в этот список.

Webometrics Ranking of World's Universities – один из авторитетных мировых рейтингов университетов, который оценивает деятельность вузов на основе их присутствия и влияния в Интернет-пространстве.

