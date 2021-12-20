Студенту КПИ объявили подозрение за камеру в женской душевой общежития: что ему грозит

Студенту КПИ, который установил камеру в женской душевой университетского общежития, объявили подозрение. Парню грозит до трех лет ограничения свободы.

Материалы дела и обвинительный акт уже направили в суд. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Вечером 28 октября в женском душе общежития №7 Национального технического университета " Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" обнаружили видеокамеру. Об инциденте сообщила народная депутат Инна Совсун.

На карте памяти уже было несколько записей. На одной из них "засветился" и тот, кто установил камеру – заснял сам себя, когда тестировал устройство. Им оказался студент 2 курса. В общежитие вызвали полицию, девушки на любителя нелегальной "клубнички" написали заявление.

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Комендантка общежития поначалу обещала держать дело на контроле. Но потом передумала и давила на девушек, призывая их "угомониться". По мнению женщины, требовать наказания для нарушителя – это буллинг.

Правоохранители осмотрели помещение душа изъяли камеру, а также собрали заявления от девушек – их допросили в качестве потерпевших. Досудебное расследование было начато по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса: нарушение неприкосновенности личной жизни, а именно нарушение неприкосновенности частной жизни, а именно незаконный сбор, хранение, конфиденциальную информацию о личности.

Сегодня, 20 декабря, в пресс-службе полиции Киева сообщили, что дознаватели Соломенского управления полиции завершили досудебное расследование.

Все собранные материалы и обвинительный акт полицейские направили в суд. А студенту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного той же статьей ч. 1 ст. 182 УКУ.

Парню, решившему снимать студенток в душе, грозит:

штраф от 500 до 1 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан,

или исправительные работы сроком до двух лет,

или арест сроком до шести месяцев,

или ограничением свободы до 3 лет.

Ограничение свободы предполагает содержание в специальных исполнительных учреждениях открытого типа. Осужденный должен отбывать наказание без изоляции от общества, но с обязательным привлечением к работе.

Правоохранители выяснили, что задержан студент 2 курса – уроженец Одесской области, 2003 года рождения. Он заверил полицейских: видеозаписи в женском душе делал исключительно для себя.

В пресс-службе полиции Киева отметили, что после решения суда все изъятые видеоматериалы уничтожат.