Студенту КПИ объявили подозрение за камеру в женской душевой общежития: что ему грозит
Студенту КПИ, который установил камеру в женской душевой университетского общежития, объявили подозрение. Парню грозит до трех лет ограничения свободы.
Материалы дела и обвинительный акт уже направили в суд. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.Что произошло
Вечером 28 октября в женском душе общежития №7 Национального технического университета " Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" обнаружили видеокамеру. Об инциденте сообщила народная депутат Инна Совсун.
На карте памяти уже было несколько записей. На одной из них "засветился" и тот, кто установил камеру – заснял сам себя, когда тестировал устройство. Им оказался студент 2 курса. В общежитие вызвали полицию, девушки на любителя нелегальной "клубнички" написали заявление.
Комендантка общежития поначалу обещала держать дело на контроле. Но потом передумала и давила на девушек, призывая их "угомониться". По мнению женщины, требовать наказания для нарушителя – это буллинг.
Правоохранители осмотрели помещение душа изъяли камеру, а также собрали заявления от девушек – их допросили в качестве потерпевших. Досудебное расследование было начато по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса: нарушение неприкосновенности личной жизни, а именно нарушение неприкосновенности частной жизни, а именно незаконный сбор, хранение, конфиденциальную информацию о личности.Что грозит студенту
Сегодня, 20 декабря, в пресс-службе полиции Киева сообщили, что дознаватели Соломенского управления полиции завершили досудебное расследование.
Все собранные материалы и обвинительный акт полицейские направили в суд. А студенту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного той же статьей ч. 1 ст. 182 УКУ.
Парню, решившему снимать студенток в душе, грозит:
штраф от 500 до 1 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан,
или исправительные работы сроком до двух лет,
или арест сроком до шести месяцев,
или ограничением свободы до 3 лет.
Ограничение свободы предполагает содержание в специальных исполнительных учреждениях открытого типа. Осужденный должен отбывать наказание без изоляции от общества, но с обязательным привлечением к работе.Зачем он это сделал
Правоохранители выяснили, что задержан студент 2 курса – уроженец Одесской области, 2003 года рождения. Он заверил полицейских: видеозаписи в женском душе делал исключительно для себя.
В пресс-службе полиции Киева отметили, что после решения суда все изъятые видеоматериалы уничтожат.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, преподавателя Львовской политехники Дмитрия Зербина обвинили в том, что в тесте для первокурсников Института компьютерных наук были порнокартинки. Педагог якобы назвал их "релаксирующими изображениями". Из-за скандала преподавателя временно отстранили от должности. Впоследствии ему выписали выговор за "неапробированные материалы", он продолжает работать в вузе.