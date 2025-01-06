Студенты имеют низкий уровень знаний: какие специальности в колледжах Украины смутили ГСКО и почему

Студенты колледжей, которые учатся на технических специальностях, нуждаются в дополнительной поддержке образовательных потерь в виде доступности оборудования и проведения регулярных практических занятий. Ученики на проведенном тестировании показали неудовлетворительный уровень результатов.

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Об этом сообщила Государственная служба качества образования на официальном сайте. Всего в исследовании приняли участие студенты по 105 дисциплинам. В диапазоне 75-89 баллов, что эквивалентно оценке "хорошо" по национальной шкале, выполнены тесты по 30 предложенным дисциплинам (28,5%), то есть только по каждой четвертой дисциплине.

Средний балл ниже 59 баллов, что эквивалентно оценке "неудовлетворительно" по национальной шкале, является результатом тестирования по 22 дисциплинам.

Из пяти специальностей (24%) засвидетельствован неудовлетворительный уровень результатов тестирования. В частности:

Обслуживание и ремонт электрооборудования автомобилей и тракторов;

обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей;

предпринимательство и торговля;

Гостиничное дело;

Маркетинг.

Высшие показатели продемонстрировали студенты по специальностям "Агрономия" и "Ветеринарная медицина".

В то же время по специальностям "Маркетинг", "Гостинично-ресторанное дело" и "Автомобильный транспорт" результаты значительно ниже.

Из 21 востребованной специальности более половины (57%) обеспечивают лишь удовлетворительный уровень подготовки.

ГСКО подчеркнула, что выявленные проблемы создают риск отсутствия отдельных компетентностей у студентов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что количество студентов-первокурсников в Украине уменьшилось на 80 тысяч.

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