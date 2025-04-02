Студенты Львовской политехники победили в конкурсе по восстановлению Херсона: подробности проекта

Студенты-архитекторы Национального университета "Львовская политехника" одержали победу на престижном конкурсе Resilient Cities Ukraine. Их проект урбанистической планировки жилых кварталов возле Антоновского моста в Херсоне получил самую высокую оценку жюри и был отмечен в двух номинациях.

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План восстановления объединяет энергоэффективность, природные материалы и историческую подлинность. Студенты работали над созданием пространства, которое гармонирует с природой, используя традиционные для региона материалы и добавляя водные каналы, подчеркивающие расположение кварталов у Днепра. Команда победителей состоит из четырех участников, сообщает официальный сайт Львовской политехники.

В команде работали:

Ирина Осташевская (Львовская политехника, ИАРД, кафедра градостроительства);

Лилия Ворощук (Львовская политехника, ИАРД, кафедра градостроительства);

Даниэл Фанта (Львовская политехника, ИАРД, кафедра градостроения);

Александр Переновский (Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А.М. Бекетова).

"Мне очень хочется как можно быстрее начать отстраивать нашу страну, ведь лично у меня нет желания выезжать или работать за границей. Мне хочется жить и строить именно в Украине, ведь кто, как не мы, восстановит нашу Родину?", – сказала Ворощук.

Конкурс Resilient Cities Ukraine – это архитектурный и урбанистический хакатон, способствующий восстановлению пострадавших от войны городов, а также помочь украинским беженцам. Тема этого года заключалась в создании современного жилого пространства вблизи Днепра, что давало широкие возможности для архитектурных решений.

Руководительницей и наставницей команды стала кандидат архитектуры, доцент кафедры городского строительства Львовской политехники Людмила Гнесь.

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