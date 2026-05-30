Студенты в США тайно собрали лучшие жизненные советы своего профессора: цитаты стали вирусными

Лучшие преподаватели это те, чьи слова остаются с нами на всю жизнь, и студенты Манхэттенвильского университета в штате Нью-Йорк, США, определились со своим фаворитом еще во время учебы. В 2016 году первокурсники во время занятий по академическому письму начали записывать афоризмы своего профессора Джозефа Фазано.

Как пишет издание Today, это были не просто конспекты лекций – записи содержали спонтанные наблюдения и жизненные советы, которые Фазано формулировал во время разговоров о творчестве, разбитом сердце, амбициях, страхе, искусстве и взрослении. Некоторые записи были забавными, другие – неожиданно глубокими. Список цитат с годами превратился в настоящую книгу жизненных уроков, которые студенты начали передавать из рук в руки и продолжили пополнять новыми высказываниями.

"Всю мою философию можно свести к одному слову – "слушать". Я учу своих студентов, что слушать означает слышать себя, других, природу и мир вокруг", – рассказал Фазано в интервью изданию. Как поэт и романист, он утверждает, что всегда стремился, чтобы его аудитория для занятий была чем-то большим, чем просто местом для обсуждения учебной программы. "Мы привыкли говорить: "Это урок химии" или "Это занятие по письму", и мы можем говорить только об этом. А я всегда хотел, чтобы это было так: "Это жизнь. Давайте поговорим и о жизни тоже"", – объяснил он свой метод.

Недавно книга афоризмов Фазано вышла за пределы университетских стен. Преподаватель опубликовал в соцсети отрывки из этого 152-страничного рукописного сборника. И назвал его лучшим подарком, когда-либо полученным от своих учеников. Вот несколько наиболее удачных афоризмов:

Знаете, что замедляет процесс письма? Разговоры.

Кто вам сказал, что удивляться, любить и учиться должно быть легко?

Только одна вещь является более болезненной за становление собой – это не стать собой.

Пишите, чтобы стать бессмертными, а не для того, чтобы попасть в The New Yorker.

Вы не можете иметь собственное мнение о книге, которую не читали.

Ваше сегодняшнее домашнее задание – почитать писателя, которого вам кто-то советовал не читать.

Давайте попробуем включить интеллект перед тем, как включать искусственный интеллект.

Каждый день вашей жизни – это лишь черновик.

Новый день – это новый шанс совершить ошибку, которая вас спасет.

Защитный механизм причиняет больше боли, чем то, от чего он вас защищает.

Жалейте о чем-то ровно столько времени, сколько нужно для изменений.

Вы должны сами стать песней, чтобы вас услышали.

Сообщение Фазано с этими цитатами быстро стало виральным в соцсетях. Подписчики даже начали требовать выдать эту 152-страничную рукопись с цитатами в полном объеме.

Для самого Фазано этот проект стал напоминанием о том, что студенты часто слушают гораздо внимательнее, чем кажется преподавателям. С возрастом, по его словам, его роль в аудитории стала меньше походить на лектора и больше на "некую родительскую фигуру". Студенты стали заходить в его кабинет не для обсуждения заданий, а чтобы поговорить о своей жизни. Оглядываясь назад, Фазано говорит, что коллекция стала чем-то большим, чем просто сборником метких цитат – она превратилась в летопись отношений и доверия, зародившихся в стенах аудитории.

Фазано, который изучал философию в Гарвардском университете и получил степень магистра по поэзии в Колумбийском университете, говорит, что со временем ему захотелось вынести разговоры, которые обычно остаются в академических кругах, на более широкую аудиторию. Сегодня он преподает независимо через "Академию Фазано" (Fasano Academy) – основанное им онлайн-сообщество, деятельность которого сосредоточена на письме, литературе, философии и духовности.

Многие идеи из этого студенческого блокнота нашли свое отражение и в новейшей книге Фазано "Учитель" (The Teacher) – истории об отце и сыне, которые вместе познают уроки любви, горя, мужества и надежды. "В финале именно ребенок дает самый важный жизненный урок из всех возможных", – подытожил свое новое произведение писатель и преподаватель.

