Суд обязал 9-классника, обокравшего магазины, прочесть роман ''Сагайдачный''

Малинский районный суд в Житомирской области вынес приговор 9-класснику, согласно которому парень должен прочитать роман Андрея Чайковского "Сагайдачный", посвященный Петру Конашевичу-Сагайдачному – кошевому атаману Запорожской Сечи. Подросток вместе со своим старшим товарищем обокрал по меньшей мере 4 магазина.

Об этом говорится в приговоре суда. Первоначально было принято решение о лишении свободы девятиклассника на три года. Тем не менее, школьнику все же назначили испытательный срок в один год. За это время он должен находиться под наблюдением, выполнять мероприятия, предусмотренные программой "Формирование жизненных навыков", а в случае любых неправомерных действий он получит более суровое наказание.

В документе указано, что подростки похитили товара почти на 2 500 гривен. В частности, беспроводные наушники, автомобильный прикуриватель, набор рыболовных тяжелей, сладости и т.д.

В ходе расследования парень признал свою вину и отметил, что искренне сожалеет о поступке. Школьник отметил, что к воровству его склонял старший товарищ, угрожая, что позвонит в полицию и расскажет о нем ложную информацию. Также он обещал, что возместит половину стоимости украденного товара. Это первый случай девятиклассника.

Видео дня

Во время заседания бабушка школьника объяснила, что ее внук учится и помогает ей по хозяйству. Однако он попал под плохое влияние односельчанина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, из-за чего и совершил такие действия.

Напомним, в Ривненской области мужчину, который совершил кражу у родной сестры, суд обязал прочитать роман "Кайдашева семья". Сначала его хотели отправить за решетку на пять лет, а вместо этого назначили год испытательного срока. Суд отметил необходимость перевоспитания обвиняемого посредством чтения украинской классики.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на Хмельнитчине суд наказал отца семиклассника, курившего на уроке основ здоровья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!