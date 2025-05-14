Свидетельство с отличием: будут ли учитываться оценки учеников за 5–8 классы

Украинские выпускники 9 класса смогут получить свидетельство о базовом среднем образовании с отличием, если будут иметь 10-12 баллов по всем предметам за последний год обучения и государственной итоговой аттестации. В то же время, оценки за 5-8 классы не учитываются в аттестат.

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Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Выпускники 11(12) класса получат свидетельство с отличием, если будут иметь 10-12 баллов по всем предметам, которые изучались на уровне профильного среднего образования, и государственной итоговой аттестации в случае ее проведения.

Также будут учитываться оценки за 10 класс по тем предметам, изучение которых завершилось на этом году обучения.

В то же время, выпускники школ могут получать и другие поощрения. Это могут быть золотые или серебряные медали, грамоты, похвальные листы, которые будут изготовлены за средства местного бюджета.

Также руководители учебных заведений при награждении свидетельствами с отличием должны учитывать не только формальные требования к высоким баллам, но и личные достижения учеников.

Соответствующее условие введено с декабря 2024 года и будет действовать постоянно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Харькове выпускники школ получат золотые медали за особые успехи в учебе и несокрушимость. Департамент образования города планирует закупить 4500 комплектов для награждения и 1150 медалей.

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