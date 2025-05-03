'Священик' или 'священник'? Как правильно писать по новому украинскому правописанию

Согласно действующему правописанию украинского языка слово "священник" теперь правильно писать с удвоением. Раньше его писало с одной буквой "н".

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До 2019 года это слово было в списке исключений из правила о удвоении букв. Почему изменилось написание "священник", читайте в материале OBOZ.UA

Теперь правильно писать священник, как и письменник. Ведь удвоение букв на обозначение согласных звуков тогда, когда совпадают одинаковые согласные корня или основы и суффиксы прилагательных или существительных. К примеру: священник, письменник, годинник.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно здороваться на украинском: "Добрий ранок" или "Доброго ранку".

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