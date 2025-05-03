"Священик" или "священник"? Как правильно писать по новому украинскому правописанию

Анна Боклажук
Моя Школа
219
'Священик' или 'священник'? Как правильно писать по новому украинскому правописанию

Согласно действующему правописанию украинского языка слово "священник" теперь правильно писать с удвоением. Раньше его писало с одной буквой "н".

Видео дня

До 2019 года это слово было в списке исключений из правила о удвоении букв. Почему изменилось написание "священник", читайте в материале OBOZ.UA

"Священик" или "священник"? Как правильно писать по новому украинскому правописанию

Теперь правильно писать священник, как и письменник. Ведь удвоение букв на обозначение согласных звуков тогда, когда совпадают одинаковые согласные корня или основы и суффиксы прилагательных или существительных. К примеру: священник, письменник, годинник.

"Священик" или "священник"? Как правильно писать по новому украинскому правописанию

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно здороваться на украинском: "Добрий ранок" или "Доброго ранку".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Правописание Украиныукраинский язык