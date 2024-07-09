Связь теряется – ложь остается: психолог объяснила, почему дети лгут и где в этом вина родителей

Подростки врут из-за ощущения внутреннего страха, который сохранился с детства. Именно поэтому дети часто боятся сказать правду. Кроме того, одной из причин такого поведения может стать отсутствие откровенных разговоров и доверия в отношениях с родителями в младшем возрасте.

Об этом отмечает психолог и физиогномист Татьяна Ларина в интервью "Говорит Суханов". По ее словам, детям часто сложно взять на себя ответственность за свои слова или действия. Зато ребятам проще соврать, ведь родители не всегда учат сыновей и дочерей разнице между фантазией и манипуляцией.

"Мы врем из внутреннего страха, который идет еще очень давно – с детства, когда не было откровенных разговоров, доверия к таким откровенным разговорам. И когда ложь на ложь, и человеку удавалось так врать, что он выходил из ситуации, но он очень боялся рассказать правду Он слабый, он не чувствует, что справится, что может сказать: "Да, я такой человек, я так поступил". Взять на себя эту внутреннюю ответственность невозможно, потому что она (ответственность – ред.) очень часто на ком-то находилась, часто на маме", – объясняет Ларина.

Она добавляет, что во время подросткового возраста у детей происходит этап сепарации и теряется связь с родителями. В это время ребята "закрепляют" ложь, ведь им нужно убеждать взрослых, что в отношениях ничего не меняется, однако в то же время подростки должны отделяться.

"Подростковый возраст – это сопротивление, следующий этап сепарации. И чтобы сепарироваться от мамы, ей тоже нужно врать, но мама еще и "догоняет". Она не дает сепарироваться. И, чтобы хотя бы какую-то дистанцию взять, нужно маме давать: "Я с тобой" и быть отдельным. Это тоже закрепление такой лжи. И потом теряется вот эта связь с мамой, а ложь остается", – говорит специалист.

Кроме того, по словам психолога, родители нередко своим поведением бессознательно показывают пример лжи. К примеру, когда не рассказывают, как можно и нельзя действовать или показывать свои эмоции. Ларина уверяет, что нужно объяснять сыновьям и дочерям, в каких ситуациях можно говорить правду, а в каких нет. Ведь, в первую очередь, подросток будет испытывать такие ситуации на своих родителях и таким образом учиться.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в сети появилось видео, в котором папа успокаивает дочь-подростка, когда она плакала. Мужчина говорил девочке, что иногда люди ошибаются, поэтому не стоит из-за этого злиться на себя. Кроме того, он объяснял, что ошибки – это хороший урок, чтобы чему-то научиться с него

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