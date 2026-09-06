Сырая морковь, хлеб и запеканка: фитнес-тренер встал на защиту школьного обеда в Черновцах, который взбудоражил сеть

Завтрак учеников одной из школ Черновцов вызвал обсуждение в соцсетях из-за необычного вида порции. Фитнес-тренер Михаил Набоков заявил, что запеканка, хлеб и чай могут составить полноценный утренний прием пищи для ребенка, а больше всего вопросов у него вызвала именно подача сырой моркови.

Пост с завтраком был опубликован на платформе Threads. Об этом тренер Михаил Набоков сообщил в социальной сети Instagram.

Что сказал фитнес-тренер о школьном завтраке

Михаил Набоков отреагировал на фото школьного завтрака, которое распространилось в соцсетях. На снимке, в частности, видны морковь, хлеб, запеканка и чай.

Оценивать такой набор продуктов только по наличию моркови и хлеба некорректно. Однако запеканка может быть источником белков и углеводов, а овощ добавляет в рацион клетчатку.

"Я считаю, что для ребенка запеканка по утрам и чай — это хороший завтрак. Здесь присутствуют белки, углеводы и клетчатка", — заявил тренер.

Внешний вид блюда может влиять на то, захотят ли дети его есть. К способу подачи моркови действительно можно иметь вопросы.

Почему морковь стала предметом обсуждения

Набоков отметил, что проблема может заключаться не столько в самом продукте, сколько в том, как его подали школьникам. В частности, он предположил, что морковь можно было бы нарезать или выложить более привлекательно.

Фитнес-тренер также сравнил современное школьное питание со своим детским опытом. Он рассказал, что в свое время не получал школьных завтраков, а деньги, которые давала мать, тратил на сладости.

"У нас завтраков не было. Мама давала мне деньги, и, соответственно, я покупал себе сникерсы. Вот такой у меня был завтрак", — сказал Набоков.

На фоне такого опыта запеканка с чаем выглядит гораздо лучшим вариантом утреннего питания.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в этом учебном году в школах Украины предусмотрено бесплатное питание для детей. В частности, для этого государство выделило необходимое финансирование.

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