"Мама, я сегодня ел самую вкусную в мире котлету!" В сети показали школьное питание в разных регионах Украины

В этом учебном году в школах Украины предусмотрено бесплатное питание для детей. В частности, для этого государство выделило необходимое финансирование.

С первых дней учебы родители учеников делятся в соцсетях фотографиями обедов, которые их дети получают в школе. OBOZ.UA собрал подборку фото обедов из разных городов Украины.

Что известно

Пользователи поделились в социальных сетях фотографиями завтраков и обедов, которые их дети получили в школе. Традиционно вокруг этой темы разгорелась дискуссия – одни утверждали, что в условиях войны и пребывания в укрытии такое питание – это максимум, на что смогли пойти школьные повара и государство в целом, другие же остались недовольны блюдами и их подачей.

Как видно на фото, в основном порция состоит из гарнира, мясного блюда, овощей, фруктов и напитка. Однако в разных учебных заведениях размер и состав порции могут различаться. Мы собрали фото школьных обедов из разных регионов Украины.

В Черновцах родители делились фотографиями горячих блюд, которые ели их дети, однако другая пользовательница напомнила об обеде в другой школе города, где дети вместо горячего обеда получили кусок хлеба, запеканку, целую морковку, сливы и чай.

Некоторые родители рассказывали, что их дети были в восторге от школьного питания, которое в компании друзей казалось еще вкуснее, чем дома. Так, одна из мам первоклассника поделилась в соцсети Threads, что первый день учебы для ее ребенка прошел не слишком интересно, однако на второй день ребёнок сказал, что ел "самую вкусную в мире котлету".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что школам нужно дать возможность наладить процесс организации питания.

Также мы сообщали о том, что после скандала в Черновцах премьер поручил проверить питание в школах по всей Украине. Чиновник подчеркнул, что государство предусмотрело необходимое финансирование, чтобы дети в каждой без исключения школе получали качественные обеды.

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