'Так а шо робить?' Учительница года-2020 назвала проблему школьников с чтением, о которой мало кто говорит

У современных украинских школьников есть проблема с чтением не только художественной литературы, но и с чтением на бытовом уровне. Даже когда они читают в учебнике простое задание, то обязательно переспросят у учителя "Так а что делать?".

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Об этом сказала учительница из Киева, популяризатор украинского языка, победительница конкурса "Учитель года-2020" Екатерина Тимошенко в эфире подкаста "Літера". По ее словам, это может быть значительной проблемой для школьников в будущем, когда нужно будет читать рабочие контракты или инструкции к бытовым приборам.

"Пол беды с художественным чтением. Есть еще проблема с бытовым чтением. Потому что художественная литература – это вопрос вкуса и духовного развития. Беда в том, что дети читают в учебнике элементарные задачи, например такое: "Прочти и определи второстепенные члены предложения", и потом все равно задают вопрос "Так а что делать?". Несмотря на то, что к каждому заданию есть пошаговая инструкция, все равно спрашивают "Так а что делать?". Это повсеместно. Нет культуры даже бытового чтения. Это уже плохо. Это не о развитии воображения и фантазии через художественную литературу, это о бытовых вещах. Как человек будет потом читать контракт, инструкцию к бытовому прибору или карту, куда идти?" – отмечает педагог.

Она добавила, что поощрять детей читать следует только собственным примером. Прежде всего, в семье должна быть культура чтения.

"И речь идет не только об учителе, но и о семье. Если в семье есть культура чтения, так или иначе ребенок будет впитывать чтение в себя с малых лет, в будущем к этому вернется, несмотря на подростковый негативизм", – считает Тимошенко.

Учительница рассказала, что в школе часто читает на перерывах художественную литературу, и дети также начинают этим интересоваться.

"На перерыве люблю почитать книгу для того, чтобы абстрагироваться. Дети, проходя мимо, спросят: "А что это вы читаете?", "А о чем эта книга". Через некоторое время это перетекает в вопрос "А что посоветуете почитать?"

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