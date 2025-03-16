Украинские ученики назвали самые интересные и скучные книги из школьной программы: в сети дискуссия

Учительница зарубежной литературы Алина Мец провела анкетирование среди учеников 5-11 классов и предложила назвать самые скучные и интересные книги из школьной программы. Школьники назвали три книги, которые им было интересно и не интересно читать.

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О результатах педагог рассказала на своем блоге в TikTok. Мец предложила анкету из двух вопросов: "Книга, которая больше всего понравилась" и "Книга, которая меньше всего понравилась".

Учащиеся 5-х классов выбирали произведения за год, учащиеся 11-х классов – из всей программы.

Самыми интересными книгами стали:

"Портрет Дориана Грея" Оскар Уайльд;

"Маленький принц" Антуан де Сент-Экзюпери;

"Мальчик в полосатой пижаме" Джен Бойн.

Наиболее скучными школьники считают:

"Лобо" Эрнест Сетон-Томпсон;

"Дон Кихот" Мигель де Сервантес;

"Айвенго" Вальтер Скотт.

В комментариях украинцы высказывали свои мысли по поводу выбора школьников. Наибольшую дискуссию вызвали произведения "Дон Кихот" и "Айвенго". Некоторые отмечали, что в 7 классе читать "Дон Кихота" – это рано.

"Книги, которые выбрали самыми скучными, невозможно понимать без исторического контекста. В 7 классе читать "Дон Кихота" – глупое решение Минобразования.

В каком сейчас классе читают "Мальчика в полосатой пижаме"? Я просто в школе не проходила это произведение совсем.

"Лобо" совсем не скучно.

"Дон Кихот" и "Айвенго" – это страшная нудятина! Также меня выкручивало от "Красного и черного" когда-то. Считаю, что такие книги нужно не подросткам читать, это литература для пенсионеров.

Про "Айвенго" правда, я как-то села почитать его, на второй странице уснула, при том что спать не хотелось.

А я люблю "Айвенго".

За что любят "Маленького принца"? Читабельно, но восторга не понимаю.

Да ну, "Лобо"? Не самый интересный, но смысл, который несет это произведение.

Также пользователи сети писали о своих интересных произведениях украинской и зарубежной литературы.

"Жажда жизни", "Последнее письмо" из зарубежной литературы, "Intermezzo", "Климко", "Дорогой ценой", "Город", "Я Романтика", "Тени забытых предков" – лучшее из украинской литературы и еще многое другое.

Самые скучные зар.лит.: любые русские типа Достоевского, "Айвенго", "Гамлет". Интересные: "Рождественская песня в прозе", "Кукольный дом Генрик Ибсен", Фауст.

Оскар Уайльд – лучшее, что происходило со школьной зарубежной литературой.

"Жажда жизни" – это лучшее произведение зарубежной литературы, которое я когда-то учила.

Самой скучной книгой в школьной программе для меня всегда была "100 лет одиночества", думаю перечитать в сознательном возрасте. Самая интересная – "Тореадоры".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Алина Мец предложила украинцам назвать книгу, которую, по их мнению, не стоит читать детям и необходимо убрать из школьной программы. Чаще всего пользователи называли рассказ Владимира Винниченко "Федько-холомидник".

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