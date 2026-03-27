Так говорить неправильно: как будет на украинском 'сорочка в клітинку'

Клетка является одним из самых популярных узоров, которые никогда не выходят из моды. Однако, описывая такую одежду, украинцы довольно часто допускают ошибку и говорят "сорочка в клітку" или "сорочка в клітинку".

Это является стилистической ошибкой, ведь на украинском правильно говорить "картата сорочка". Об этом в своем видео в социальной сети TikTok напомнила автор и ведущая программы "Правильно на украинском" Ольга Багний.

"Клітка" – это точно не про узор. Может быть "клітка для тигра" или "грудна клітка", а когда речь идет о принте, то стоит говорить "картатий", – объясняет она.

Однако когда речь идет о тетради, то тогда используем слово "клітинка".

