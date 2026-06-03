'Так выглядит жизнь без айфонов'. Кадры празднования Дня защиты детей в КНДР озадачили сеть

1 июня Северная Корея отметила Международный день защиты детей торжественными мероприятиями с участием местных и иностранных детей в Пхеньяне. Школьники участвовали в традиционных корейских развлечениях, в частности в прыжках на скакалке, перетягивании каната и круговых танцах.

Видео дня

Также ребята исполняли музыкальные номера и играли на традиционных инструментах, таких как гаягеум. В мероприятии приняли участие дети из Пхеньянского детского дома, Пхеньянского приюта для сирот и местных детских садов, информирует Daily Mail.

Сеть озадачили такие развлечения школьников. Некоторые отмечали, что впервые за десятилетия дети были счастливы и развлекались, ведь они так же заслуживают счастливого детства. В то же время некоторые из комментаторов шутили, что ребята используют футбольный мяч для баскетбола, тогда как под видео пользователи отмечали, что именно так выглядит жизнь без телефонов.

"Действительно, впервые за более чем десятилетие дети в Северной Корее развлекались и были счастливы".

"Почему они используют футбольный мяч для баскетбола?"

"Да, Северная Корея становится страной, которая заботится о своих гражданах".

"Очевидно, что эти дети живут без телефонов".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как выглядят школьные обеды в Корее, где еда похожа на ресторанную, а дети кланяются персоналу.

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