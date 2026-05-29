Такие моменты объединяют: в киевской школе учителя и ученики устроили чувственное шоу на последний звонок. Видео

В киевской Специализированной школе №298 в пятницу, 29 мая состоялся праздник последнего звонка. По этому поводу выпускники учебного заведения станцевали чувственный и трогательный вальс.

Однако кроме детей, удалось энергично станцевать и учителям. Кадры опубликуют на странице школы в Facebook.

"В каждом движении – детство, школьные годы, дружба, мечты и благодарность. Невозможно было сдержать улыбки и волнение. Все были растроганы, в восторге и с особым теплом в сердце. Этот танец стал настоящим украшением праздника и моментом, который еще долго будет жить в воспоминаниях каждого", – говорится в описании к ролику.

Танцевали также и учителя, выполнив драйвовый танец в качестве сюрприза для учеников.

"Было атмосферно, искренне и очень эмоционально. Именно такие моменты остаются в памяти надолго и объединяют всю школьную семью. Спасибо нашим учителям за креативность, тепло и любовь к детям!", – говорится в сообщении.

Праздник последнего звонка в Украине

С окончанием учебного года всех поздравил мэр столицы Виталий Кличко. Также он отметил, что вынужденные каникулы, к которым приводили атаки врага, усложняли учебный процесс. Чиновник обратился к выпускникам с пожеланиями и пожелал успеха на вступительных экзаменах.

"19,6 тысяч учеников готовятся к НМТ и выходят во взрослую жизнь. И делают это наши дети в драматическое время испытаний и больших вызовов. Они учились в укрытиях во время тревог, ехали в школу после ночных атак или включались на занятия онлайн. Все вызовы можно преодолеть, когда есть цель и есть мечта! Желаю вам целеустремленности, удачных НМТ и уверенно идти к своей мечте! Потому что именно вам восстанавливать Украину, делать ее успешной и сильной", – сказал Кличко.

Напомним, в Украине существенно подорожали школьные выпускные, средняя стоимость теперь составляет около 34 300 грн, что примерно на 25% больше чем в прошлом году и равна почти 4 минимальным зарплатам (8647 грн).

Стоимость обусловлена резким ростом цен на макияж и прическу (+37,5%), аренду залов (+30,8%), аксессуаров, обуви и платьев. Самые дорогие выпускные сейчас в Киеве и Львове (28-35 тыс. грн), тогда как в областных центрах это 18-24 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, учитель физики и информатики из Киева Руслан Цыганков поразил сеть, показав видео с репетиции школьного вальса выпускников школы в 2026 году. В комментариях в восторге, ведь для своего последнего танца в стенах этого заведения ученики выбрали легендарную рок-группу Scorpions.

