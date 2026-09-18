"Такие учителя отбивают желание учиться". Сеть возмутила оценка за рисунок о любви к Украине: папа ребенка "отомстил"

Сеть возмутила оценка за рисунок шестиклассницы о любви к Украине. Девочка нарисовала большое сердце, внутри которого написала "Я люблю" и которое как будто стоит на фундаменте из государственного флага.

Об этом рассказала сестра школьницы, Карина с ником kori0007, в посте в Threads. На рисунке видно, что учительница поставила 7 баллов за работу и написала "Кого? Что?".

"Непонятно, к кому здесь любовь? Учительница что, головой ударилась? Всегда занижает оценки сестре, но это еще ничего. Зачем вообще выпускать 70-летних к детям?" – написала Карина.

Впоследствии она добавила пост, в котором показала, как отец ученицы ответил учительнице, дорисовав известную марку "русский военный корабль". Также Карина добавила, что ее сестра отличница по всем предметам, а именно эта учительница занижает девочке оценки.

"В классе есть только одна отличница, и, как говорят учителя, она претендует на золотую медаль. А эта дама, ей последние два года занижала оценки и постоянно вызывала родителей, даже зимой перед Новым годом, чтобы пришли все вместе, взяли дополнительное задание, чтобы как-то исправить ситуацию, чтобы она была отличницей", – добавила женщина.

В комментариях отмечали, что такие учителя отбивают у детей желание учиться. Кроме того, некоторые показывали рисунок четырёхлетним малышам, которые сразу говорили, что на нем изображена любовь к Украине. К обсуждению присоединились и руководители художественных кружков, которые отмечали, что у девочки есть талант и оценка явно занижена.

"Учительница – странная старушка, у ребёнка интересное видение".

"Учительница повторяет падежи? Если серьезно, то нужно быть очень тупым человеком, чтобы не понять, кого и что любит ребенок, судя по рисунку. Аж захотелось, под ее вопросами, приписать "точно не вас".

"Я учительница. Поставила бы 11 или 12. Ярко, понятно, старательно. Понятно без слов. Лучше хвалить ребенка, он потом горы свернет, если в него верят!".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что детские рисунки о "любимой мамочке" вызвали бурную реакцию в сети.

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