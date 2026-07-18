Такие вареники точно понравятся детям: из шоколадного теста с вишневой начинкой

Шоколадные вареники – это необычный десерт, который легко приготовить дома из привычных продуктов. Благодаря мягкому тесту и сочной вишневой начинке они получаются очень ароматными и выглядят эффектно. Такое блюдо прекрасно подойдет для семейного чаепития, выходного дня или праздничного стола. Если хочется удивить детей домашним десертом, этот рецепт точно стоит сохранить.

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Идея приготовления шоколадных вареников для детей опубликована на странице lanas diet в Instagram.

Ингредиенты:

пшеничная мука – 400 г

какао-порошок – 35 г

яйцо – 1 шт.

горячая вода (70-80 °C) – 220 мл.

растительное масло – 20 мл.

сахар – 20 г

соль – 5 г.

Для начинки:

творог – 500 г

сахарная пудра – 60 г

ванильный сахар – 10 г

яйцо (желток) – 1 шт.

щепотка соли

замороженная вишня без косточек – по 1 ягоде на каждый вареник

по желанию – маленький кубик черного шоколада

Способ приготовления:

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1. Сначала приготовьте шоколадное тесто. В глубокой миске смешайте муку, какао, сахар и соль. Добавьте яйцо, растительное масло и горячую воду. Замесите мягкое, эластичное тесто, которое не будет липнуть к рукам. Заверните его в пищевую пленку или накройте полотенцем и оставьте отдохнуть примерно на 30 минут.

2. Пока тесто отдыхает, приготовьте начинку. Творог протрите через сито или взбейте блендером до однородной консистенции. Добавьте желток, сахарную пудру, ванильный сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте, чтобы масса стала нежной и кремообразной.

3. Готовое тесто раскатайте в пласт толщиной около 2 мм. С помощью стакана или кулинарного кольца вырежьте одинаковые кружочки.

4. В середину каждого кружочка положите порцию творожной начинки, сверху разместите по одной замороженной вишне. Если хотите сделать десерт еще более шоколадным, добавьте небольшой кусочек черного шоколада. Тщательно зажмите края, чтобы начинка не вытекала во время варки.

5. В большой кастрюле вскипятите подсоленную воду. Опустите вареники в кипящую воду и варите 3-4 минуты после того, как они всплывут на поверхность.

6. Подавать шоколадные вареники с вишней лучше всего горячими. По желанию их можно дополнить шариком ванильного мороженого, тертым шоколадом или легкой сахарной пудрой. Благодаря сочетанию тёплого шоколадного теста, нежной творожной начинки и сочной вишни десерт получается очень эффектным и напоминает блюдо из ресторанного меню.

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